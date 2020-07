OTS: Austerlitz / CDE stärkt als neuer Mehrheitsaktionär die Stabilität und ...

CDE stärkt als neuer Mehrheitsaktionär die Stabilität und Innovationskraft der H&K AG Luxemburg (ots) -

- Luxemburgische Holdinggesellschaft stockt Anteil an H&K AG nach erteilter Freigabe durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen eines Investitionsprüfverfahrens auf rund 60 Prozent auf - Als langfristig orientierter Ankeraktionär unterstützt CDE den Stabilisierungs- und Wachstumskurs des Vorstands - Neuer Mehrheitseigner setzt auf Stärkung der Innovations- und Investitionskraft der H&K AG, um Unternehmenserfolg dauerhaft abzusichern

Die Compagnie de Développement de l'Eau (CDE) stockt die Beteiligung an der Heckler & Koch AG (H&K AG) nach erteilter Freigabe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Rahmen eines Investitionsprüfverfahrens auf rund 60 Prozent auf. Die in Luxemburg ansässige Holdinggesellschaft ist seit 2015 Aktionär der H&K AG und unterstützt die Fortentwicklung des Unternehmens seither konstruktiv.

Als langfristig orientierter Ankeraktionär setzt CDE auf ein hohes Maß an Kontinuität und Stabilität bei der H&K AG. CDE befürwortet den vom Vorstand der H&K AG eingeschlagenen Gesundungs- und Wachstumskurs und wird diesen auch weiterhin aktiv fördern. CDE unterstützt die "Grüne-Länder-Strategie" des Unternehmens, die eine Konzentration auf EU, NATO und NATO-gleichgestellte Märkte vorsieht. Zudem setzt sich CDE dafür ein, dass das Unternehmen seine bestehenden Produktions- und Entwicklungskapazitäten in Deutschland durch Investitionen weiter stärkt und dadurch seine führende Marktposition absichert und ausbaut.

"Technologieführerschaft ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für H&K. Als langfristig orientierter Ankeraktionär ist es eine Priorität für CDE, dass H&K seinen Vorsprung in diesem Bereich wahrt und ausbaut", erklärt Nicolas Walewski, Mitglied des CDE-Verwaltungsrats, und ergänzt: "Seit das derzeitige Management die operative Führung des Unternehmens übernommen hat, befindet sich H&K auf einem erfolgreichen Gesundungskurs. Auch in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind wir sehr zuversichtlich im Hinblick auf die Zukunft: Herausragende Qualitätsprodukte, eine starke Marke und engagierte, hochqualifizierte Mitarbeiter verschaffen dem Unternehmen ein solides Fundament für nachhaltigen Erfolg. Damit es seine Potentiale voll erschließen kann, ist es jetzt wichtig, die finanzielle Gesundung voranzutreiben und Investitionen in Zukunftstechnologien zu ermöglichen. Dabei werden wir H&K nach Kräften unterstützen." Zudem unterstreicht Nicolas Walewski: "H&K ist und bleibt ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Oberndorf."

Eine Übernahme aller Unternehmensanteile der H&K AG strebt CDE nicht an. Die Vorlage eines Übernahmeangebots an die anderen Aktionäre der H&K AG ist rechtlich auch nicht vorgeschrieben. Als neuer Mehrheitseigner wird CDE in den Steuerungsorganen der H&K AG konstruktiv mit den anderen Aktionären und dem Vorstand zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang wird sich CDE auch für eine weitere Stärkung der Governance-Strukturen sowie strikte Compliance-Prozesse einsetzen.

CDE schätzt den substanziellen Beitrag, den die H&K-Belegschaft zur wirtschaftlichen Gesundung des Unternehmens leistet, und steht ausdrücklich zu der Betriebsvereinbarung aus dem April 2019 und der darin verankerten Beschäftigungssicherung.

Über Compagnie de Développement de l'Eau (CDE)

CDE ist eine als Société Anonyme (S.A.) registrierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Der Unternehmenszweck besteht darin, Beteiligungen an europäischen Unternehmen zu halten und deren nachhaltigen Erfolg mit einer langfristig ausgerichteten Anlageperspektive zu unterstützen.

