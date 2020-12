OTS: Autodoc GmbH / Autoteilespezialist AUTODOC überschreitet Umsatzmarke von ...

Autoteilespezialist AUTODOC überschreitet Umsatzmarke von 600 Mio. EUR bereits nach drittem Quartal (FOTO) Berlin (ots) - Umsatzziel von 800 Mio. Euro für Gesamtjahr 2020 bestätigt

Rekordergebnis am "Black Friday" Tag 2020

AUTODOC, Europas führender Online-Händler für Autoteile, -zubehör und -ausrüstungen, hat in den ersten drei Quartalen des Jahres seinen Umsatz auf über 600 Mio. EUR steigern können. Das entspricht einem beeindruckenden Wachstum von rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 2019 hatte das Unternehmen zwischen Januar und September noch 434 Mio. EUR umgesetzt. Trotz Corona-Krise bleibt das Unternehmen somit erkennbar auf hohem Wachstumskurs. AUTODOC Geschäftsführer Alexej Erdle erklärte, dass er fest davon ausgehe, bis zum Jahresende das angekündigte Umsatzziel von 800 Mio. EUR (2019: 615 Mio. EUR) zu erreichen.

AUTODOC wuchs im laufenden Geschäftsjahr 2020 bisher besonders stark in seinen Kernmärkten Deutschland und Frankreich, wo der Umsatz um deutlich mehr als 50 Prozent anstieg. Noch stärker konnte AUTODOC in Großbritannien zulegen, wo ein Umsatzplus von über 80 Prozent zu verzeichnen war. Auch die beiden AUTODOC-Eigenmarken Stark und Ridex trugen mit einem Umsatzwachstum von 65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu der überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung bei.

AUTODOC hatte erst in der jüngeren Vergangenheit seine Angebotspalette erweitert. Diese aufstrebenden Geschäftsbereiche haben sich positiv entwickelt. Dazu zählt das Reifengeschäft, das seinen Umsatz gegenüber den drei ersten Vorjahresquartalen verdreifachen konnte. Aber auch der noch in der Startphase befindliche Geschäftsbereich Motorradteile konnte im gleichen Zeitraum seinen Umsatz nahezu verdoppeln.

Weiter gute Aussichten

Dass AUTODOC trotz erneutem Lockdown an seinen Wachstumszielen festhält, liegt zum Teil an den Erfahrungen aus den Vorjahren. Traditionell zählen die beiden Monate Oktober und November mit zu den umsatzstärksten Zeiten im Jahr, bevor das Geschäft gegen Ende Dezember feiertagsbedingt ruhiger wird. Aufgrund der vorliegenden Zahlen geht die Geschäftsführung davon aus, dass das Jahresumsatzziel von 800 Mio. EUR für 2020 erreicht wird. Der Ersatzteil-Handel dürfte zudem von der andauernden Zurückhaltung beim Neuwagenkauf profitieren. In Deutschland etwa ist nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) das Durchschnittsalter des Fahrzeugbestands 2020 um 0,1 auf 9,6 Jahre angewachsen.

Rekordbestelleingang am "Black Friday"

Selbstverständlich nutzte AUTODOC als ausgewiesener Online Spezialist die sogenannte "Cyberwoche" Ende November als Fixpunkt für spezielle Angebote. Mit außergewöhnlichem Erfolg, wie es sich nun zeigt. Denn am "Black Friday", den 27.11.2020, konnte AUTODOC einen weiteren Rekord in seiner ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte verzeichnen: Erstmals wurde die Marke von 80.000 Bestellungen an nur einem Tag überschritten.

Über AUTODOC

AUTODOC ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 48 Prozent im Geschäftsjahr 2019 auf rund 615 Mio. Euro (2018: 415 Mio. Euro) strebt AUTODOC an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist AUTODOC mit seinen konzernweit rund 4.000 Mitarbeitern inzwischen neben Deutschland in 26 weiteren europäischen Ländern vertreten. AUTODOC verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortimentszusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 870 Markenherstellern für 166 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Die AUTODOC GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist zu 100% inhabergeführt.

Kontakt:

Thomas Casper Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Kurfürstendamm Nr. 22 D-10719 Berlin und Josef-Orlopp-Straße 55 D-10365 Berlin Tel.: +49 30 2084 78 237 E-Mail: mailto:t.casper@autodoc.eu http://www.autodoc.de

