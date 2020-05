OTS: Back Market / Back Market sammelt 110 Millionen ein: Marktführer für ...

Back Market sammelt 110 Millionen ein: Marktführer für wiederaufbereitete Elektronik expandiert im DACH-Markt Hamburg (ots) - Back Market (https://www.backmarket.de/) , die weltweit führende Online-Plattform für gebrauchte und wiederaufbereitete Elektronikprodukte, hat in einer Series-C-Finanzierungsrunde 110 Millionen Euro eingesammelt. Investoren sind Goldman Sachs, Aglaé Ventures (der Venture-Arm der Groupe Arnault) und Eurazeo Growth. Das frische Kapital will das französische Fairtech-Startup unter anderem dazu nutzen, seine Rolle in Deutschland zu festigen und seine internationale Marktführerposition auch auf dem DACH-Markt auszubauen. Zuvor hatte Back Market bereits zwei Finanzierungsrunden von insgesamt 48 Millionen Euro durch Aglaé Ventures, Eurazeo Growth und Daphni erfolgreich abgeschlossen.

Expansion auf dem DACH-Markt: Deutschland im Fokus

Back Market ist vor mehr als fünf Jahren in Frankreich als erster Online-Marktplatz gestartet, der sich ausschließlich auf gebrauchte und wiederaufbereitete Elektronik- und Elektrogeräte ("refurbished") konzentriert. Inzwischen ist der grüne Tech-Pionier mit seinem innovativen Geschäftsmodell in sieben weiteren Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Belgien und Vereinigte Staaten). Auf dem DACH-Markt agiert Back Market seit 2016 in Deutschland und seit Beginn 2020 nun auch in Österreich. Geplant ist für dieses Jahr die Eröffnung eines Büros in Deutschland, um die Expansion hierzulande zu beschleunigen. Auch die Expansion ins Nachbarland Österreich soll von Deutschland aus gesteuert werden. Investiert wird verstärkt in die Bereiche Business Development, Marketing und neue Talente.

"Die Finanzierung ist ein definitives Signal der Reife, nicht nur für Back Market, sondern auch für die rasant wachsende Refurbished-Branche", kommentiert Thibaud Hug de Larauze, CEO und Mitgründer von Back Market. "Wir haben eine globale Marke geschaffen und einen Namen etabliert, der nicht nur ein Synonym für 'refurbished', sondern auch für 'Qualität' ist. Jetzt gilt es, dieses Gleichnis noch stärker in der DACH-Region zu verankern. Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für uns: Der deutsche Markt ist einer der dynamischsten Märkte in Bezug auf E-Commerce und zeigt zugleich ein starkes Umweltbewusstsein unter Verbrauchern."

Mission von Back Market: Elektroschrott und CO2 weltweit reduzieren

"Die Investoren haben den aktuell stattfindenden Wandel zum 'ethischen Konsum' und die einzigartige Position von Back Market auf dem Markt erkannt", sagt Hug de Larauze weiter. "Unsere Mission ist es, einen grundlegenden Mentalitätswandel unter den Verbrauchern zu erreichen und dem Trend zum ständigen Neukauf von Elektronikprodukten entgegenzuwirken."

Dafür bietet der Fairtech-Startup ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Rabatten von 30 bis 70 Prozent gegenüber dem Neupreis und schafft gleichzeitig ein einfach zu handhabendes Mittel zur Bekämpfung der sich entfaltenden "E-Waste"-Krise. Weltweit wurden 2016 über 44 Millionen Tonnen Elektronikschrott produziert, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3-4%. Diese Zahl wird bis zum nächsten Jahr voraussichtlich auf 52,2 Millionen Tonnen anwachsen.

"Refurbished" einen guten Namen geben: Back Market setzt auf Qualität

Ein weiterer großer Teil der Investitionssumme soll in die Qualitätskontrolle fließen: Mithilfe der zusätzlichen finanziellen Mittel will Back Market die Teamgröße in diesem Segment verdreifachen. Zudem möchte das Startup mit einer Machine-Learning-Unit den eigenen Algorithmus verbessern, neue Dienstleistungen rund um Logistik und Reparatur einführen sowie das eigene Know-how in Bezug auf die Wiederaufbereitung (Beschaffung von Geräten, Ersatzteilen, Testprotokollen, F&E etc.) zum Nutzen seiner Verkäufer erweitern.

Bereits jetzt arbeitet Back Market mit über 1.000 zertifizierten Partnerwerkstätten zusammen, die die gebrauchten Geräte überprüfen und wiederaufbereiten, bevor sie in den Wiederverkauf gehen. Als Vertrauensbeweis in die Qualitätskontrolle stattet Back Market in Deutschland und Österreich alle Produkte mit einer 36-monatigen Garantie aus. Den Verbrauchern eröffnet sich dadurch eine sichere und attraktive Alternative zum Neukauf.

Alexandre Flavier, Investor Goldman Sachs Growth: "Back Market ist ein Paradebeispiel für unsere Strategie, visionäre Unternehmer bei der Entwicklung alternativer Modelle für die Welt von morgen zu fördern. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Thibaud und seinem talentierten Team. Sie können eine wichtige Rolle in der Kreislaufwirtschaft spielen und ein Meilenstein auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Wachstum sein. Wir freuen uns darauf, Back Market in dieser Phase und bei der internationalen Expansion bestmöglich zu unterstützen."

Antoine Loison, Mitgründer und Komplementär von Aglaé Ventures: "Aglaé Ventures ist stolz darauf, als früher Investor von Back Market dabei zu sein. Wir freuen uns, seine Gründer langfristig zu unterstützen und zur Entwicklung eines umweltfreundlicheren Umfelds für den Kauf und Verkauf elektronischer Produkte beizutragen."

Yann du Rusquec, Geschäftsführer Eurazeo Growth: "Die aktuelle Corona-Krise beweist die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Modells von Back Market. Die Kombination aus einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, stabilen lokalen Lieferketten und einer starken Nachhaltigkeitsmission ermöglicht es dem Unternehmen, auf die Bedürfnisse der Verbraucher auch in diesen schwierigen Zeiten zu reagieren. Es erübrigt sich fast zu sagen, dass Back Market aktuell äußerst gut performt."

Über Back Market

Das 2014 in Frankreich gegründete Startup Back Market ist der erste Onlinemarktplatz, der sich darauf konzentriert, Tausende durch zertifizierte Werkstätten wiederaufgearbeitete Elektronikgeräte an Verbraucher zu vermitteln. Die Gründer Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster und Vianney Vaute sind fest davon überzeugt, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher auch von wiederaufbereiteten Geräten erfüllt werden können. Als Antreiber der Kreislaufwirtschaft will Back Market einen entscheidenden Beitrag zu einem grundlegenden Mentalitätswandel leisten und Elektroschrott reduzieren.

Derzeit in acht Ländern vertreten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Belgien und Vereinigte Staaten), beschäftigt das Unternehmen heute rund 280 Mitarbeiter in Paris, Bordeaux und New York.

http://www.backmarket.de

Über die Abteilung Merchant Banking von Goldman Sachs.

Die 1869 gegründete Goldman Sachs Group, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Investmentbanking, Wertpapiere und Investment Management. Die Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) ist das Hauptzentrum für die langfristige Hauptinvestitionstätigkeit des Unternehmens. MBD ist einer der führenden Privatkapitalinvestoren der Welt mit Investitionen in den Bereichen Private Equity, Wachstumsbeteiligungen, Infrastruktur, private Anleihen und Immobilien.

Über Groupe Arnault

Groupe Arnault ist die Familien-Holdinggesellschaft von Bernard Arnault, dem Hauptaktionär der LVMH-Gruppe. Groupe Arnault investiert seit mehr als 20 Jahren in Unternehmen mit einem starken technologischen Schwerpunkt und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese zu einigen der weltweit führenden Unternehmen gewachsen sind. Nach ihrer anfänglichen Investition über Aglaé Ventures, ihrem Investitionsprogramm für die Frühphase, erhöht die Groupe Arnault ihre Investitionen während dieser dritten Finanzierungsrunde.

Über Eurazeo

Mit einem diversifizierten Portfolio von rund 16 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen, darunter 10 Milliarden Euro von Dritten, ist Eurazeo eine führende globale Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in Paris, Luxemburg, New York, Shanghai und Sao Paulo. Ihre Aufgabe besteht darin, das Transformationspotenzial der Unternehmen, in die sie investiert, zu identifizieren, zu beschleunigen und zu verbessern. Als globaler Langzeitaktionär bietet die Firma den von ihr betreuten Unternehmen ein tiefes Branchen-Know-how, ein Tor zu den globalen Märkten und ein stabiles Standbein für transformatorisches Wachstum.

Über Daphni

Daphni ist ein europäisches VC-Unternehmen, das in nutzerorientierte Startups mit europäischer DNA und starken internationalen Ambitionen investiert. Das Unternehmen wird von daphnipolis unterstützt, einer eng verbundenen Gemeinschaft von mehr als 300 Unternehmern, Führungskräften, Akademikern, Künstlern und Beratern sowie einer digitalen Plattform, um sowohl Effizienz als auch volle Transparenz zu gewährleisten. Die Firma wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz in Paris, Frankreich.

