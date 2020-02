OTS: BASF SE / BASF mit aktuellen Pressefotos zur Bilanzpressekonferenz am ...

BASF mit aktuellen Pressefotos zur Bilanzpressekonferenz am 28.2.2020 (FOTO) Am Freitag, 28. Februar 2020, findet in Ludwigshafen die Bilanzpressekonferenz der BASF SE statt. Ab 10:30 Uhr (MEZ) werden Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Brudermüller und Finanzvorstand Dr. Hans-Ulrich Engel die Ergebnisse für das Jahr 2019 erläutern. Die Konferenz wird live im Internet übertragen.

Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 28. Februar 2020 im Internet unter folgenden Links abrufen:

BASF-Bericht 2019 (ab 7:00 Uhr MEZ)

http://basf.com/uebersicht (Deutsch)

http://basf.com/overview (Englisch)

Presse-Information (ab 7:00 Uhr MEZ)

http://basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)

http://basf.com/pressrelease (Englisch)

Live-Übertragung (ab 10:30 Uhr MEZ)

http://basf.com/pressekonferenz (Deutsch)

http://basf.com/pcon (Englisch)

Live-Übertragung - Telefon-Konferenz für Analysten und Investoren (ab 14:00 Uhr MEZ)

http://basf.com/aktie/telefonkonferenz (Deutsch)

http://basf.com/share/conferencecall (Englisch)

Der Einsatz der Pressebilder ist im Rahmen redaktioneller Berichterstattung honorarfrei.

Weiteres Bild- und Videomaterial finden Sie unter https://www.basf.com/de/company/news-and-media/multimedia.html

Pressekontakt:

Silke Buschulte-Ding Senior Manager Corporate Film, TV and Photo Communications and Government Relations BASF Group Phone: +49 621 60 48387, Mobile: +49 172 7424520, Fax: +49 621 60 20384, E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.com Postal Address: BASF SE COM/CP - C100, 67056 Ludwigshafen, Germany

