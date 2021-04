OTS: BASF SE / BASF mit aktuellen Pressefotos zur Hauptversammlung und zum 1. ...

BASF mit aktuellen Pressefotos zur Hauptversammlung und zum 1. Quartal 2021 am 29.04.2021 (FOTO) Ludwigshafen (ots) - Die Hauptversammlung der BASF SE findet am 29. April 2021 statt. An diesem Tag wird BASF ihren Quartalsbericht und die Presse-Information für das 1. Quartal 2021 um 07:00 Uhr (MESZ) veröffentlichen. Ab 08:30 Uhr (MESZ) werden Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Brudermüller und Finanzvorstand Dr. Hans-Ulrich Engel die Ergebnisse im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutern. Die Konferenz wird im Internet übertragen.

Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 29. April 2021 im Internet unter folgenden Adressen abrufen:

Quartalsmitteilung (ab 07:00 Uhr MESZ)

http://basf.com/quartalsmitteilung (Deutsch)

http://basf.com/quarterlystatement (Englisch)

Presse-Information (ab 07:00 Uhr MESZ)

http://basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)

http://basf.com/pressrelease (Englisch)

Live-Übertragung - Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (ab 08:30 Uhr MESZ)

http://www.basf.com/aktie/telefonkonferenz (Deutsch)

http://www.basf.com/share/conferencecall (Englisch)

Live-Übertragung - HV Rede Dr. Martin Brudermüller (ab 10:00 Uhr)

http://basf.com/hauptversammlung (Deutsch)

http://basf.com/shareholdermeeting (Englisch)

Pressefotos

http://basf.com/pressefotos (Deutsch)

http://basf.com/pressphotos (Englisch)

Aktuelles Footagematerial

http://tvservice.basf.com/ (Deutsch)

http://tvservice.basf.com/en (Englisch)

