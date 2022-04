OTS: BASF SE / BASF mit aktuellen Pressefotos zur Hauptversammlung und zum 1. ...

BASF mit aktuellen Pressefotos zur Hauptversammlung und zum 1. Quartal 2022 am 29.04.2022 (FOTO) Ludwigshafen (ots) - Die virtuelle Hauptversammlung der BASF SE findet am 29. April 2022 ab 10.00 Uhr (MESZ) statt. An diesem Tag wird BASF ihre Quartalsmitteilung und die Presse-Information zum 1. Quartal 2022 um 7.00 Uhr (MESZ) veröffentlichen.

Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 29. April 2022 im Internet unter folgenden Adressen abrufen:

Quartalsmitteilung (ab 7.00 Uhr MESZ)

http://www.basf.com/quartalsmitteilung (Deutsch)

http://www.basf.com/quarterlystatement (Englisch)

Presse-Information (ab 7.00 Uhr MESZ)

http://www.basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)

http://www.basf.com/pressrelease (Englisch)

Live-Übertragung - Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum 1. Quartal 2022 (ab 8.30 Uhr MESZ)

http://www.basf.com/aktie/telefonkonferenz (Deutsch)

http://www.basf.com/share/conferencecall (Englisch)

Live-Übertragung - Rede Dr. Martin Brudermüller (ab 10.00 Uhr MESZ)

http://www.basf.com/hauptversammlung (Deutsch)

http://www.basf.com/shareholdermeeting (Englisch)

Pressefotos

http://www.basf.com/pressefotos (Deutsch)

http://www.basf.com/pressphotos (Englisch)

Aktuelles Footagematerial

tvservice.basf.com/en (https://www.tvservice.basf.com/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_203919) (Englisch)

Pressekontakt:

Silke Buschulte-Ding Senior Manager Corporate Film, TV and Photo Communications and Government Relations BASF Group Phone: +49 621 60 48387, Mobile: +49 172 7424520, Fax: +49 621 60 20384, E-Mail: mailto:silke.buschulte-ding@basf.com Postal Address: BASF SE - C100, 67056 Ludwigshafen, Germany

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16344/5208454

OTS: BASF SE

ISIN: DE000BASF111