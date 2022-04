OTS: Baufi24 Baufinanzierung AG / Baufi24 gewinnt Manfred Bock als Head of ...

Baufi24 gewinnt Manfred Bock als Head of Franchise Recruiting (FOTO) Hamburg (ots) - Manfred Bock übernimmt ab 1. Mai 2022 die Leitung der Geschäftsstellengewinnung bei der Baufi24 Baufinanzierung AG. In der Rolle des Head of Franchise Recruiting wird er künftig das Recruiting für Vertriebsmitarbeiter der gesamten Bilthouse-Gruppe ausbauen und in seiner Funktion an den Vorstand berichten.

Bock blickt auf eine über 20-jährige Karriere im Vertrieb sowie der Personalentwicklung unteranderem bei der Postbank Finanzberatung AG, wie auch bei der Schwäbisch Hall Training GmbH zurück. Zuletzt verantwortete der zertifizierte Trainer und Business Coach das Personalmarketing der Dr. Klein Privatkunden AG. Bock war außerdem sieben Jahre Dozent für Führung, Coaching und Teamentwicklung an der Fachhochschule Erding und veröffentlichte Fachliteratur zum Thema Personalbefragung.

"Die unabhängige Baufinanzierungsvermittlung lebt vom persönlichen Kontakt, daher sind gute Berater/-innen essenziell für unser Geschäft", erklärt Michael Lorenz, Vorstand bei Baufi24. "Mit Manfred Bock gewinnen wir einen Branchenexperten, der uns beim Wachstum unseres Vertriebs schnell und nahhaltig unterstützen wird. Seine Erfahrung ist eine Bereicherung für das gesamte Team und er wird gemeinsam mit uns wachsen", freut sich Lorenz über den Neuzugang.

Baufi24 baut sein Vertriebsnetzwerk bundesweit weiter aus. So sind Standorte wie Leipzig oder Frankfurt als Baufi24-Geschäftsstellen noch unbesetzt, auch in Berlin sucht das Unternehmen weitere Franchise-Partner. Um eine eigene Baufi24-Geschäftsstelle zu gründen, benötigen Bewerber eine qualifizierte Ausbildung: die erfolgreiche Sachkundeprüfung als Immobiliendarlehensvermittler/-in nach Paragraf 34i der Gewerbeordnung und Berufserfahrung in der Baufinanzierung.

Darüber hinaus werden in den Geschäftsstellen bundesweit Beratende in Voll- und Teilzeit gesucht. Viele Standorte wachsen schon in den ersten zwölf Monaten stark und bieten attraktive und sichere Arbeitsplätze für Finanzierungsexperten/-innen.

Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen unabhängigen Immobilienfinanzierungsvermittler in Deutschland. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 500 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden/-innen schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit rund 80 franchise-betriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24 gehören die Konsumentenangebote Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München. Baufi24 ist Teil der im Jahr 2022 gegründeten Bilthouse-Gruppe, der auch Hüttig & Rompf sowie Creditweb angehören.

