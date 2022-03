OTS: BlackLine Systems GmbH / BlackLine baut Partnerschaft mit Google Cloud ...

BlackLine baut Partnerschaft mit Google Cloud für mehr Skalierbarkeit und Innovation im Finance und Accounting aus (FOTO) Frankfurt (ots) - Aufbauend auf seiner Investition in die Google Cloud Platform vor zwei Jahren, gehen BlackLine (https://www.blackline.com/) und Google Cloud erneut gemeinsame Wege, um Unternehmen weltweit Automatisierungslösungen für das Finanz- und Accounting (F&A) zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen einer neuen Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei gemeinsamen Vertriebs- und Go-To-Market-Aktivitäten zusammenarbeiten, um Unternehmen bei ihrer digitalen Finanztransformation und ihrem Weg zum Modern Accounting zu unterstützen.

"Mit der hochmodernen Cloud-Infrastruktur von Google Cloud können Unternehmen BlackLine problemlos weltweit einsetzen und so ihr Finanz- und Rechnungswesen mit einer einheitlichen und überzeugenden Nutzererfahrung in die Cloud verlagern", sagt Mel Zeledon, Senior Vice President of Channels & Alliances bei BlackLine. "Unsere erweiterte Partnerschaft unterstreicht die Cloud-First-Strategie von BlackLine. Diese zielt darauf ab, die Anforderungen unserer Kunden an die digitale Finanztransformation durch die Entwicklung innovativer Lösungen und strategischer Partnerschaften mit marktführenden Technologieanbietern zu erfüllen. Die Co-Vermarktung und das gemeinsame Marketing öffnen uns die Tür, um BlackLine den Google-Cloud-Kunden weltweit noch schneller zugänglich zu machen."

Führungskräfte aus dem F&A wenden sich zunehmend für die Modernisierung der Prozesse an ihre IT-Abteilung, um schneller und flexibler zu werden und das strategische Geschäft zu unterstützen. CIOs sind jedoch oft mit taktischen, Compliance- und anderen manuellen Aufgaben sowie der Minimierung von Cybersecurity-Risiken beschäftigt. Mit der modernen Buchhaltungslösung von BlackLine, die auf der sicheren Cloud-Infrastruktur von Google Cloud aufbaut, können CFOs und CIOs die Produktivität der F&A- und IT-Organisationen sowie die Benutzerfreundlichkeit steigern. Gleichzeitig setzen sie damit Ressourcen frei, mit denen sich die Chancen für digitale Innovationen und strategische Aufgaben nutzen lassen. Darüber hinaus können Kunden, welche die Google-Cloud-Tools mit BlackLine einsetzen, wichtige finanzielle Erkenntnisse aus ihrer Buchhaltung gewinnen, indem sie die Analysen und das Machine Learning von Google Cloud nutzen und essenzielle Informationen für wichtige Geschäftsentscheidungen erhalten.

"Da immer mehr Unternehmen in die digitale Transformation einsteigen, sind Finanz- und Buchhaltungsteams zunehmend auf der Suche nach Lösungen, die eine schnelle und umfassende Prozessautomatisierung ermöglichen", sagt Bronwyn Hastings, Vice President, Global Technology Partnerships, Google Cloud. "Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit BlackLine weiter ausbauen können, um unseren Kunden die Lösungen und Technologien zu bieten, die sie für die digitale Transformation ihres Unternehmens benötigen."

Im Rahmen der Expansion wird BlackLine mit den Schulungs-, Support-, Vertriebs- und Go-to-Market-Teams von Google Cloud zusammenarbeiten. Gemeinsam bieten BlackLine und Google Cloud neue Möglichkeiten für das Modern Accounting. Dazu gehören KI-gestützte Automatisierung und Erkenntnisse, globale Skalierbarkeit und Verfügbarkeit, hohe Sicherheit, fortschrittliche Datenanalyse und ein gemeinsames Engagement für kontinuierliche Innovation.

Marc Huffman, CEO von BlackLine: "Google leistet seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag zu unserem Customer Advisory Board und teilt seine Geschichte der digitalen Finanztransformation mit anderen Branchenführern, die sich auf ähnlichen Wegen befinden. Durch die erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud heben wir unsere synergetische Beziehung auf die nächste Stufe."

Weitere Informationen zu BlackLine und Google Cloud finden Sie hier. (https://www.blackline.com/partners/software-and-cloud-partners/google/)

Über BlackLine

Unternehmen kommen zu BlackLine (https://www.blackline.com/) , Inc. (Nasdaq: BL), weil ihre traditionellen manuellen Buchhaltungsprozesse veraltet sind. Die Cloud-basierten Lösungen und der marktführende Kundenservice von BlackLine helfen Unternehmen auf dem Weg zu Modern Accounting, indem sie Daten und Prozesse vereinheitlichen, sich wiederholende Arbeiten automatisieren und die Verantwortlichkeit durch Transparenz fördern. BlackLine bietet Lösungen für das Management von Finanzabschlüssen, die Automatisierung der Buchhaltung sowie Intercompany Governance. Das hilft Unternehmen aller Branchen, die Finanzprozesse besser, schneller und mit mehr Kontrolle durchzuführen.

Über 3.700 Unternehmen vertrauen auf BlackLine, wenn es darum geht, einen schnelleren Abschluss mit vollständigen und präzisen Ergebnissen zu erzielen. BlackLine ist Pionier des Cloud-Financial-Close-Marktes und als führendes Unternehmen von Branchenbeobachtern und Experten, inklusive Gartner Peer Insights, G2 und TrustRadius, anerkannt.

Das global agierende Unternehmen, mit Hauptsitz in Los Angeles (USA), hat neben seinem Deutschlandsitz in Frankfurt am Main vierzehn weitere Offices weltweit. Für weitere Informationen: https://www.blackline.com/de

