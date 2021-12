OTS: Boomi / Boomi ernennt David Meredith zum Chief Executive Officer

Boomi ernennt David Meredith zum Chief Executive Officer Chesterbrook, PA (ots) -

- Die Ernennung läutet die nächste Wachstumsphase des Unternehmens ein, nachdem kürzlich die Übernahme durch die führenden Technologieinvestoren Francisco Partners und TPG in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde - Chris McNabb geht nach 9-jähriger erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand

Boomi (http://www.boomi.com/) , ein führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gibt die Ernennung von David Meredith (https://www.linkedin.com/in/davidmeredith/) zum neuen Chief Executive Officer durch den Vorstand mit Wirkung zum 31. Januar 2022 bekannt.

Meredith wechselt von dem an der NASDAQ notierten Unternehmen Everbridge zu Boomi. Everbridge verzeichnete während seiner Amtszeit als CEO sehr schnelles Umsatzwachstum. Meredith verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen börsennotierten und Private Equity-finanzierten Unternehmen, die mehrere Milliarden US-Dollar wert sind. Meredith tritt die Nachfolge von Chris McNabb an, der in den Ruhestand geht.

"Daten sind heute das wertvollste Gut für Unternehmen. Die Fähigkeit, diese Daten zu verstehen, zu integrieren und zu optimieren, ist deshalb entscheidend", sagt David Meredith. "Die Cloud-native Technologie der Boomi Plattform gehört heute zur unternehmenskritischen Infrastruktur und ermöglicht es, im heutigen digitalen Ökosystem erfolgreich zu sein. Boomi ist ein echter Innovator, und ich bin begeistert, mit Francisco Partners und TPG zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase zu führen."

Die IT-Branche hat sich in den letzten Jahren stark verändert und alle Unternehmen verfolgen nun digitale Strategien, um Kunden bessere Services zu ermöglichen. Sie verwalten mehr Anwendungen als je zuvor, aber nur sehr wenige davon sind integriert. Dies führt zu fragmentierten Prozessen. Mit Boomi können Unternehmen ihr gesamtes digitales Ökosystem schnell und einfach vereinheitlichen. Cloud-native Technologie (https://boomi.com/platform/#/d48d01) unterstützt Unternehmen durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Minimierung von Unterbrechungen zwischen den Anwendungen, sodass Daten nahtlos durch das Unternehmen fließen können. Bereits zum achten Mal in Folge (https://r esources.boomi.com/resources/press-releases/boomi-gartner-magic-quadrant-eipass- 2021) hat Gartner Boomi als Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) positioniert.[1]

"Wir danken Chris McNabb für seine jahrelange Arbeit bei der Skalierung des Unternehmens und freuen uns, David Meredith bei Boomi willkommen zu heißen", sagen Brian Decker und Andrew Kowal von Francisco Partners. "David Merediths Erfolgsbilanz bei der Skalierung von führenden Software-as-a-Service- und Infrastrukturanbietern und seine Vordenkerrolle in der Branche machen ihn zum perfekten Nachfolger."

"David Meredith hat sich in den letzten zwölf Jahren in dieser Branche als sehr kompetente Führungspersönlichkeit erwiesen. Er verfügt über die Erfahrung, die Position von Boomi als innovativer Marktführer in einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Softwarebranche weiter auszubauen", ergänzen Nehal Raj und Art Heidrich von TPG Capital. "Wir sprechen auch Chris McNabb unsere Anerkennung aus, der das Unternehmen erfolgreich als Marktführer und vertrauenswürdigen Partner für viele Organisationen auf der ganzen Welt etabliert hat. Wir danken ihm für seine Arbeit als CEO und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand."

"Es war mir eine Ehre, in den letzten neun Jahren als CEO von Boomi tätig zu sein. Ich danke unseren Mitarbeitern, die durch ihre harte Arbeit und ihr Engagement so viel erreicht haben, aufrichtig", sagt Chris McNabb. "Ich bin überzeugt, dass David Meredith am besten geeignet ist, um Boomi durch dieses nächste Kapitel zu führen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm für eine reibungslose Übergabe."

Francisco Partners und TPG hatten Boomi Anfang des Jahres für 4 Milliarden US-Dollar (https://resources.boomi.com/resources/press-releases/francisco-partne rs-and-tpg-to-acquire-boomi-from-dell-technologies) übernommen und den iPaaS-Marktführer als unabhängiges Unternehmen etabliert. Die Ernennung von David Meredith ist ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen. Zu den weiteren Höhepunkten in diesem Jahr gehören:

- Die Vorstellung der Vision für Hyperautomation (https://resources.boomi.com/re sources/press-releases/boomi-unveils-hyperautomation-vision-ootw) und die Zukunft des Geschäfts auf dem jährlichen digitalen Event "Out of This World". Hier wurde bekannt gegeben, dass Boomi bis heute fast 200.000 Endpunkte mit über 18.000 Kunden (https://resources.boomi.com/resources/press-releases/kings -hawaiian-cass-information-systems-elanco-and-nfi-industries-choose-boomi-to-a ccelerate-modernization) verbunden hat, die jeden Monat mehr als 4,5 Milliarden Integrationen verarbeiten. - Die Markteinführung von AtomSphere(TM) Go (https://resources.boomi.com/resourc es/press-releases/boomi-introduces-atomsphere-go-new-platform-enhancements-to- accelerate-delivery-of-integrated-experiences) , das Kunden den Zugang zu einer breiten Palette von Services, darunter Integration, Flow, API Management, Master Data Hub und B2B/EDI Management ermöglicht - mit einer unbegrenzten Anzahl an Benutzern, Verbindungen, Integrationen und Workflows. - Die Auszeichnung durch die Business Intelligence Group mit dem Stratus Award 2021 für Cloud Computing als Top-Organisation und Cloud-Unternehmen des Jahres (https://ots.de/QbzKRa) im Rahmen des Business Award-Programms. - 100.000-Mitglieder (https://resources.boomi.com/resources/press-releases/boomi -celebrates-100k-boomiverse-members-with-charitable-pledge) in der Boomiverse(TM)-Community und eine Spende in Höhe von 100.000 US-Dollar für wohltätige Zwecke.

Über David Meredith

Als Chief Executive Officer von Everbridge leitete Meredith das Unternehmen in einer Phase schnellen Wachstums, die dazu führte, dass Everbridge 2020 in den Russell 1000 Index für große Unternehmen aufstieg. Meredith wurde von Comparably als bester CEO (2020) und als bester CEO für Diversität (2021) unter den Top 50 in der Kategorie der größten Unternehmen eingestuft und erhielt ein CEO-Rating von A+, gemessen an über 60.000 Unternehmen. Außerdem erhielt er während seiner gesamten Amtszeit eine 95 %-ige Bewertung "Approve of CEO" auf Glassdoor. Zuvor hatte Meredith Führungspositionen bei Rackspace, CenturyLink (jetzt Lumen Technologies), VeriSign, CGI (früher AMS) und Capital One Financial Corporation inne. Vor kurzem wurde Meredith im Rahmen der 9., jährlich stattfindenden, CEO World Awards mit dem Globee® Award in der Kategorie Visionär ausgezeichnet.

Meredith erwarb seinen Master-Abschluss an der University of Virginia (UVA), wo er zuvor Vorsitzender des Ausschusses für Management von Informationstechnologie war und weiterhin in einem Beirat der UVA tätig ist. Sein Studium an der James Madison University (JMU) schloss er mit einem Bachelor of Business Administration in Corporate Finance mit Auszeichnung ab.

Über Boomi

Boomi verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 18.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com .

Über Francisco Partners

Francisco Partners ist eine führende globale Investmentfirma, die sich auf Partnerschaften mit Technologie- und technologiebasierten Unternehmen spezialisiert hat. Seit seiner Gründung vor über 20 Jahren hat Francisco Partners in mehr als 300 Technologieunternehmen investiert und ist damit einer der aktivsten und langjährigsten Investoren in der Technologiebranche. Mit einem Verwalteten Vermögen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar investiert das Unternehmen in Bereiche, in denen es aufgrund seiner fundierten Branchenkenntnisse und seines operativen Know-hows Unternehmen helfen kann, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Für weitere Informationen über Francisco Partners besuchen Sie bitte http://www.franciscopartners.com .

Über TPG

TPG ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen, das 1992 in San Francisco gegründet wurde. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von 109 Milliarden US-Dollar und verfügt über Investment- und operative Teams in 12 Niederlassungen weltweit. TPG investiert über fünf produktübergreifende Plattformen: Capital, Growth, Impact, Real Estate und Market Solutions. TPG hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Investoren innovative Produkte und Möglichkeiten für seine Investoren aufzuzeigen und gleichzeitig Disziplin und operative Exzellenz in der Anlagestrategie und der Performance des Portfolios zu gewährleisten. Für weitere Informationen über TPG besuchen Sie bitte http://www.tpg.com .

© 2021 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

[1] Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29. September 2021

Pressekontakt:

HBI Helga Bailey GmbH Corinna Voss / Annette Hermann/ Florian Stimmer Tel.: +49 (0)89 99 38 87-30 / -52 / -38 mailto:boomi@hbi.de http://www.hbi.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137001/5098921

OTS: Boomi