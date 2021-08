OTS: Bricks & Mortar Immobilien GmbH / Bricks & Mortar Immobilien GmbH wächst ...

Bricks & Mortar Immobilien GmbH wächst weiter: Neuer Standort in Tannhausen (FOTO) Tannhausen (ots) - Die Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) hat heute einen neuen Standort in Tannhausen, im Ostalbkreis eröffnet. Das teilte die Geschäftsleitung rund um den Geschäftsführer Maximilian Wolf mit. Der Standort Tannhausen wurde als neue Gesellschaft zusammen mit dem BRIMO Partner und Immobilienmakler Christian Ludl gegründet, der bislang am Standort Augsburg tätig war

Neben dem Immobilienvertrieb werden dort nun Baugrundstücke und Objekte gesucht, die von der Muttergesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH, gekauft und zur weiteren Entwicklung projektiert werden. Dadurch betreibt die BRIMO maximale Wertschöpfung an Immobilien und behält sowohl den Ankauf und die Entwicklung als auch den Vertrieb nach Projektfertigstellung im Haus.

Bricks & Mortar-Geschäftsführer Maximilian Wolf: "Wir gehören bereits jetzt zu den drei Top-Playern auf dem Augsburger Immobilienmarkt und wollen unsere Möglichkeiten hier noch deutlich erweitern. Mit der neuen Filiale eröffnet sich ein weiteres Einzugsgebiet für uns. Besonders glücklich bin ich über die fortschreitende deutschlandweite Aufstellung."

Zusätzlich zum neuen Standort sind zeitnah weitere Niederlassungen in Leipzig, Bremen und Braunschweig in Planung, um auch im gesamten Bundesgebiet präsenter zu werden und das Vertriebsnetzwerk auszubauen. Mit den geplanten Standorten werden außerdem Ankauf-Investments aufgespürt und der Investmentbereich breiter aufgestellt. Ziel ist, dadurch für Investoren und Partner über die OPM Beteiligungs GmbH nationale Immobilieninvestments zu ermöglichen.

Geschäftsführer Maximilian Wolf erklärt: "Immobilienunternehmer bekommen von uns die Möglichkeit, mit vielen Wettbewerbsvorteilen unter innovativen Arbeitsbedingungen am Wunschstandort mit einer eigenen GmbH in der BRIMO-Familie durchzustarten und dauerhaft am Markt weiterzuwachsen. Dafür stellen wir unsere einzigartigen Methoden in Form von einer eigenen, digitalen Inhouse Akademie unseren Partnern und Mitarbeitern zur Verfügung, welche außerdem die Maximilian Wolf Immobilien Coachingprogramme enthält

Darüber hinaus profitieren unsere Partner an ihren Standorten von unserem riesigen Netzwerk und sämtliche Leistungen, die im Hintergrund ablaufen. Dazu gehört unter anderem das Marketing und Online Marketing mit automatisierter Leadgenerierung sowie die Bereitstellung unserer Makler-Software und Übernahme sämtlicher administrativer Prozesse von der Buchhaltung bis hin zu rechtlichen Fragen. Mit unserem innovativen Geschäftsmodell und unserer Expertise im Haus wollen wir den Immobilienmarkt auf nationaler Ebene aufrollen."

Über Bricks & Mortar Immobilien

Die Bricks & Mortar Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2017 von Maximilian Wolf gegründet. Zusammen brachte das damals noch kleine Team mehr als 60 Jahre Erfahrung aus dem Verkauf und Vertrieb von Immobilien ins Rennen. Ihre Erfahrung bündelt das junge Unternehmen an seinen beiden ersten Standorten in Augsburg und München - weitere Standorte werden folgen. Die Marke Bricks & Mortar Immobilien will sich deutschlandweit für innovatives Immobilienbusiness einen führenden Namen machen. Ihr Ziel ist es, bis 2023 mit 500 Mitarbeitern und Partnern sowie über 1 Milliarde Euro Beurkundungssumme im Jahr in allen großen Städten in Deutschland vertreten zu sein.

