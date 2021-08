OTS: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien / BUSINESS PUNK kürt zum zweiten ...

BUSINESS PUNK kürt zum zweiten Mal die Top-Konten Deutschlands (FOTO) Berlin (ots) - Das Wirtschaftsmagazin BUSINESS PUNK präsentiert in seiner Ausgabe 4/2021 bereits zum zweiten Mal die Top-Konten für Gesellschaften, Gründer:innen und Einzelunternehmer:innen. Dafür hat das Münchner Analysehaus Tetralog von April bis Juni 2021 insgesamt 82 Kontomodelle von 33 Banken untersucht. Darunter sind überregionale Banken sowie regionale Anbieter aus den Gründungs-Hotspots und Wirtschaftsstandorten Berlin, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Frankfurt. Diese wurden auf drei Anwendungsfälle getestet: für Unternehmen in Gründung, Freiberufler und GmbHs. Ziel war eine Analyse und Bewertung von Geschäftskonten der Banken hinsichtlich Kosten, Leistungsumfang und Serviceangebot, um die besten Anbieter zu ermitteln. Die Anbieter wurden aufgrund definierter Prüfsegmente beurteilt.

Insgesamt konnten bis zu 100 Punkte erreicht werden. Den erreichten Punkten wurden Sterne zugewiesen. Die Höchstnote von fünf Sternen erhielten Konten, die im Test insgesamt mindestens 75 Punkte erreichten.

In der Kategorie "Konten für Gesellschaften" erhielten in der Gesamtbewertung gleich acht Anbieter die Bestnote. Auf Platz eins steht Grenkebank Business Premium. Dahinter folgen auf den Plätzen zwei bis acht Grenkebank Business Professional, Commerzbank Premium Geschäftskonto, Grenkebank Business und Commerzbank Premium Geschäftskonto Plus, Targobank Business-Konto Premium, Deutsche Bank Business Premium Konto und Penta Comfort Plan. Auch in der Kategorie "Konten für Einzelunternehmer" steht Grenkebank Business Premium auf Platz eins von insgesamt sechs mit fünf Sternen ausgezeichneten Bankanbietern. Auf den Plätzen zwei und drei folgt ebenfalls Grenkebank mit unterschiedlichen Businesskonten. Weitere sind die Targobank Business-Konto Komfort (Platz 4), Kontist Premium (Platz 5) und Commerzbank Premium Geschäftskonto (Platz 6). In der Kategorie "Konten für Gründer" erhielten insgesamt fünf Banken die Top-Bewertung. Auf Platz eins lag die Commerzbank mit dem Gründerangebot. Dahinter folgen die Grenkebank Business Premium (Platz 2), die Grenkebank Business Professional (Platz 3), BW Bank Gründerkonto (Platz 4) und Commerzbank Premium Geschäftskonto Plus (Platz 5).

BUSINESS PUNK-Redaktionsleiter Alexander Langer: "Wir beobachten seit Jahren, dass Gründung und Unternehmertum immer relevanter werden. Es ist faszinierend zu sehen, mit welchen speziellen Produkten Banken auf die nachwachsende Generation zugehen und für sich werben. Wir wollen unserer Leserschaft exakt aufschlüsseln, welche Angebote für sie in Frage kommen können."

Die Gesamtauswertung des Konten-Tests findet sich in der Ausgabe 4/2021, die ab sofort am Kiosk oder unter http://www.business-punk.com/siegel erhältlich ist.

