OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

Einladung zur Pressekonferenz (hybrides Format) zum Konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken am Dienstag, 13. Juli 2021 Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,

der BVR lädt Sie herzlich ein zur

Pressekonferenz (hybrides Format) zum Konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken am Dienstag, 13. Juli 2021, von 10:30 bis 12:00 Uhr in der DZ BANK, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main (Raum Frankfurt, 6. OG, Eingang Nord Erlenstraße) oder im Livestream.

Als Gesprächspartner zum Konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken und zu aktuellen politischen und bankfachlichen Themen werden Ihnen die BVR-Präsidentin Marija Kolak sowie die BVR-Vorstandsmitglieder Gerhard Hofmann und Dr. Andreas Martin zur Verfügung stehen.

Wenn Sie über die Videokonferenz teilnehmen möchten, melden Sie sich hier an: https://slidesync.com/wrBP4xXBd5

Für die Teilnahme vor Ort in der DZ BANK können wir Ihnen zwölf Plätze anbieten. Melden Sie sich bitte für die Vorort-Teilnahme hier an: https://www.bvr.de/kja-pk

Wir möchte Sie bitten, einen tagesgültigen Nachweis eines negativen Schnelltests mitzubringen. Im Zuge der bekannten Abstands- und Hygieneregeln besteht in den Innenräumen Maskenpflicht (FFP2 Masken). Am festen Sitzplatz entfällt die Maskenpflicht.

Bitte bringen Sie das anhängende Besucherformular COVID-19 tagesaktuell ausgefüllt mit; Ihre Daten werden vertraulich nur für diesen Zweck behandelt und 14 Kalendertage nach der Veranstaltung gelöscht.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

