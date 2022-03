OTS: Canada Life Assurance Europe plc / Lebensversicherer Canada Life ...

Lebensversicherer Canada Life durchbricht Milliarden-Grenze / Rekordergebnis 2021 (FOTO) Köln (ots) -

- Starkes Wachstum Gesamtbeiträge auf 1 Mrd. Euro - Starker Zuwachs private und betriebliche Altersvorsorge - Verwaltetes Vermögen um 20% gestiegen - Über 100 Neueinstellungen

Der Lebensversicherer Canada Life erzielte damit 2021 Rekordergebnisse in den wichtigsten Kennzahlen. Die Beitragseinnahmen überschritten die Milliarden-Grenze - dies ist der bisherige Höchststand seit dem Start des Deutschlandgeschäfts im Jahr 2000. Im Neugeschäft erreichte das Unternehmen eine Steigerung von 21% auf 114,83 Mio. Euro, gemessen in laufenden Beiträgen plus 10% der Einmalbeiträge. Die Zahl der Versicherungsverträge ist um über 5% auf 573.000 angewachsen. Das verwaltete Vermögen stieg um über 20% gegenüber dem Vorjahr.

Trotz Covid: Starker Zuwachs bei Altersvorsorge

In der privaten Altersvorsorge (+25%) und der betrieblichen Altersvorsorge (+26%) konnte Canada Life ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr zulegen. Einen Anstieg von fast 60% gab es bei Einmalbeiträgen, deren Höhe im Durchschnitt je Vertrag bei rund 60.000 Euro lag. Kunden nutzten diese vielfach auch für Basisrenten. Auch im Risikoschutz gab es Steigerungen: Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Canada Life konnte gegenüber dem Vorjahr um 7% zulegen. Einen Zuwachs um 11% gab es bei der Absicherung schwerer Krankheiten, wo Canada Life 2021 ein Produkt-Update vorgenommen hatte. "Unsere Kunden haben sich mitten in der Covid-19-Pandemie intensiv um ihre Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung gekümmert," erklärt Markus Drews, Managing Director Canada Life Europe. "Das Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner in unsere Lösungen ist in solchen durch die Pandemie geprägten unsicheren Zeiten ein starkes Statement!"

Über 100 neue Mitarbeiter eingestellt

Insgesamt verzeichnete Canada Life nicht nur bei den Geschäftszahlen Wachstum, sondern auch personell. Das Unternehmen hat 2021 über 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. "Ich freue mich über unseren Personalzuwachs und dass wir trotz Pandemie Verstärkung engagieren, um unser starkes Geschäftswachstum zu unterstützen. Die Einarbeitung erfolgte in den überwiegenden Fällen online. Wir haben die Spielräume konsequent genutzt, die flexibles digitales Arbeiten hier bietet, und konnten uns dadurch weiterentwickeln!"

