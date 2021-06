OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien / Lakestar-Spac will Reise-Start-up ...

Lakestar-Spac will Reise-Start-up Hometogo an die Börse bringen / Erste Spac-Übernahme in Deutschland bahnt sich an / 1 Mrd. Euro Bewertung Berlin (ots) - Der deutsche Start-up-Investor Klaus Hommels verhandelt nach Informationen aus Finanzkreisen mit seiner börsennotierten Firmenhülle Lakestar SPAC I über einen Kauf der Berliner Ferienhausplattform Hometogo. Das berichtet CAPITAL Online am Freitagmorgen. Durch die Übernahme würde Lakestar das 2014 gegründete Unternehmen an die Frankfurter Börse bringen. Denn bei der Firmenhülle handelt es sich um eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company (Spac), die mit dem Zweck an die Börse gegangen ist, ein anderes Unternehmen zu suchen und zu kaufen. Es wäre für Hometogo ein schneller Weg aufs Parkett.

Der Fonds habe schon vor einiger Zeit eine nicht verbindliche Absichtserklärung zum Kauf unterzeichnet, heißt es. Seither würden der Lakestar-Spac und das Start-up-Management über die Konditionen des Zusammenschlusses verhandeln. Die angepeilte Bewertung soll bei rund 1 Mrd. Euro liegen.

Eine ambitionierte Bewertung - schließlich hat die Corona-Pandemie Hometogo wie viele andere Reise-Start-ups in Mitleidenschaft gezogen. Über die Plattform lassen sich Angebote für Ferienwohnungen vergleichen. 2019 erzielte die Firma laut Jahresabschluss einen Umsatz von 73 Mio. Euro. Auch im Corona-Jahr 2020 konnte die Firma leicht wachsen, gerade im vergangenen Sommer sei die Nachfrage nach Ferienwohnungen stark gestiegen, weil die Kunden das Angebot einem Hotel vorgezogen hätten, heißt es aus Finanzkreisen.

Im Vergleich zum allgemeinen Reisemarkt ist das leichte Wachstum ein gutes Ergebnis, die aktuellen Lockerungen könnten zusätzlich für Rückwind sorgen. Zudem genießt das Managementteam um Patrick Andrä, Wolfgang Heigl und Nils Regge in der Szene einen guten Ruf.

Pressekontakt:

Caspar Tobias Schlenk Redaktion CAPITAL Telefon: 030-22074-5147 E-Mail: mailto:schlenk.caspar-tobias@capital.de http://www.capital.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/4932591

OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien