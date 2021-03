OTS: capitalmind / Corporate Finance Firma Capitalmind expandiert in die ...

Corporate Finance Firma Capitalmind expandiert in die Schweiz (FOTO) Zürich (ots) - Das globale M&A- und Corporate Finance-Beratungsunternehmen Capitalmind erweitert mit einem neuen Büro in Zürich seine Präsenz im Schweizer Markt. Das in Zürich ansässige M&A-Beratungsgeschäft wird von Markus Decker und Thomas Ellenberger zusammen mit ihrem Team von Corporate-Finance-Spezialisten geführt.

Das neue Büro in Zürich, mit einem langjährig etablierten und erfolgreichen Team, wird dem Schweizer Kundenstamm Zugang zum exzellenten internationalen Netzwerk von Capitalmind bieten. Zudem stellt die Schweiz aufgrund der umfangreichen Transaktionsaktivität mit den bisherigen Standorten der Gruppe eine Schlüsselregion für Capitalmind dar.

"Wir freuen uns auf die intensive internationale Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen, die das Engagement von Capitalmind für hervorragende Beratung und Unternehmergeist teilen", sagen Markus Decker und Thomas Ellenberger, Managing Partner der Capitalmind AG, Zürich.

Die Managing Partner von Capitalmind, Ervin Schellenberg, Michel Degryck, Jan Willem Jonkman und Michael Fabich, Chairman Deutschland, kommentieren: "Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz im attraktiven Schweizer M&A-Markt auszubauen und Markus, Thomas und ihr Team in unserer eng integrierten europäischen Organisation willkommen zu heißen."

Die Partnerschaft zwischen Capitalmind und dem neuen Team in der Schweiz sichert die Kontinuität der bisherigen internationalen Zusammenarbeit, die vor mehr als 10 Jahren begann.

Die Aktivitäten von Capitalmind im Schweizer Markt bauen auf dem erfolgreichen Mid-Market Corporate Finance Geschäft auf, das Markus Decker von Affentranger Associates SA übernommen hat. Nach seiner 10-jährigen Tätigkeit als Managing Partner bei Affentranger Associates wird er die M&A-Aktivitäten mit seinem Team und mit dem gleichen Engagement für höchste professionelle Standards erfolgreich weiterentwickeln. Zusätzlich wird das Team durch Thomas Ellenberger verstärkt, der seine große Erfahrung als Unternehmer in der Geschäftsentwicklung und strategischen Beratung von Firmenkunden aus verschiedenen Branchen einbringt. Basierend auf seiner internationalen Deal-Erfahrung in verschiedenen Sektoren, insbesondere Healthcare, Industrials, Business Services und TMT, soll das Schweizer Team stark zum Wachstum von Capitalmind in Europa beitragen.

Über Capitalmind

Capitalmind ist ein globales M&A- und Corporate-Finance-Beratungsunternehmen, das seinen Kunden den Verkauf, Kauf und die Finanzierung von Unternehmen zu den besten Konditionen ermöglicht.

Capitalmind berät mittelständische Unternehmen, Unternehmer, Familienunternehmen, (Private-Equity-)Investoren und Großkonzerne beim Verkauf, Kauf und der Finanzierung von Unternehmen auf der ganzen Welt. Mehr als 75 Experten in Frankreich, Deutschland, den Benelux-Ländern, Skandinavien und der Schweiz bieten umfangreiche Erfahrung mit Transaktionen im Mittelstand. In den letzten fünf Jahren wurden mehr als 200 und seit der Gründung im Jahr 1999 mehr als 500 Transaktionen abgeschlossen. Die Sektorexpertise umfasst insbesondere Business Services, Konsumgüter, Food & Agri, Gesundheitswesen, Industrie und TMT. Darüber hinaus bietet Capitalmind seinen Mandanten durch eine strategische internationale Partnerschaft mit ressourcenstarken Investmentbanken eine unvergleichliche globale Reichweite im mittleren Marktsegment: Investec PLC (UK & Asien) und Regions/BlackArch (USA). Zusammengenommen bieten mehr als 300 Corporate-Finance-Experten in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten Deal-Intelligence- und Execution-Expertise.

