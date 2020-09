OTS: CLARK / Wachstumsstarkes Jahr für CLARK: Über 250.000 Kunden nutzen den ...

Wachstumsstarkes Jahr für CLARK: Über 250.000 Kunden nutzen den digitalen Versicherungsmanager (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Das Frankfurter Insurtech CLARK gibt zum Ende des dritten Quartals 2020 neue Kundenzahlen bekannt: Über 250.000 Kunden nutzen den digitalen Versicherungsmanager bereits. Seit Ende 2016 konnte CLARK seine Kundenzahl damit mehr als verzehnfachen. Zuletzt war das Unternehmen im April 2020 trotz Corona-Krise erfolgreich nach Österreich expandiert.

Als führender digitaler Versicherungsmanager bietet CLARK seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit all ihre Versicherungen in nur einer App zu managen, zu vergleichen und zu verbessern. Für ein ganzheitliches Beratungserlebnis stehen auf Wunsch auch Versicherungsexperten für eine persönliche und individuelle Auskunft zur Verfügung. Von Beginn an erhielt CLARK viel Aufmerksamkeit: Bereits im August 2016 investiert ein internationales Konsortium 13,2 Mio. Euro in das junge Frankfurter Unternehmen. In der Series B erhält das Insurtech zwei Jahre später weitere 25,6 Mio. Euro von Investoren und schließt damit die bis dahin größte Series B-Finanzierung eines Start-ups im Versicherungsbereich in Europa ab.

Mit seinem Konzept konnte CLARK in den vergangenen Jahren kontinuierlich neue Kunden für seine App begeistern: Bereits 2019 erhielt das Insurtech die begehrte Auszeichnung "Wachstumsstärkstes Digitalunternehmen Deutschlands" des Branchenportals Gründerszene. "Mit Blick auf die letzten fünf Jahre sehen wir eine Entwicklung in allen Bereichen: Über 250.000 Nutzer haben mit unserer App bislang über eine Million Versicherungsverträge digitalisiert", so Christopher Oster, CEO und Co-Gründer von CLARK. "Wir haben uns in kürzester Zeit vom 'New Kid on the Block' zu einem wichtigen digitalen Akteur in der Versicherungsbranche entwickelt."

Klare Wachstumsstrategie mit starken Partnern

Auch über die Entwicklung im ersten Expansionsmarkt Österreich zeigt sich Oster zufrieden: "Die Akzeptanz bei den österreichischen Kunden übertrifft bisher unsere Erwartungen und bestärkt uns in unserem Ziel, mittelfristig in weitere Länder zu expandieren und europäischer Marktführer zu werden."

Auf diesem Weg wird CLARK von einem Netzwerk aus namhaften Kooperationspartnern wie Payback, Miles and More oder home24 unterstützt, die ihre Kunden zu CLARK weiterleiten. "Für uns ist die volle Konzentration auf das B2C-Geschäft über unsere App der richtige Ansatz, weil wir von der Funktionalität unserer App überzeugt sind und uns der Zuspruch der Kunden in unserem Vorhaben bestärkt", so Oster abschließend.

