OTS: CRIF Bürgel GmbH / Back in Business - Gemeinsam mit CRIFBÜRGEL die Krise ...

Back in Business - Gemeinsam mit CRIFBÜRGEL die Krise meistern: Neues Online-Portal sorgt für finanzielle Transparenz in der Krise Hamburg (ots) - Während unklar ist, wie lange die Corona-Pandemie die Welt und auch die Wirtschaft noch in Atem hält, stellt sich für Unternehmen die zentrale Frage, wie es für sie weitergeht. Der deutschen Wirtschaft muss es gelingen, die Betriebe wieder hochzufahren, Arbeitsplätze zu sichern und gleichzeitig dabei die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen.

Die Rettungspakete der Bundesregierung für Unternehmen haben zum Ziel, ein historisches Ausmaß an Insolvenzen zu verhindern und die deutsche Wirtschaft schnellstens wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren zu lassen. Die Unternehmen müssen wieder Vertrauen und Zuversicht gewinnen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.

Die Schwierigkeit ist derzeit jedoch, welchen Unternehmen, Geschäftspartner und Lieferanten noch vertraut werden kann und welchen nicht.

Fundierte Informationen über Geschäftspartner oder Lieferanten sind in Krisenzeiten noch wichtiger, als bei guter Wirtschaftslage. In diesem Sinne hat CRIFBÜRGEL mit Back in Business ( https://backinbusiness.crif.com/de#Home) ein Online-Portal entwickelt, das Unternehmen in Deutschland ermöglicht, den Markt wissen zu lassen, dass sie wieder im Geschäft sind. Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten, Händlern und Importeuren wieder aufbauen und stärken, werden somit unterstützt, finanzielle Transparenz zu zeigen.

Über das Online-Portal ist es für Unternehmen ab sofort kostenfrei und in wenigen Minuten möglich, einen kurzen Fragebogen zu beantworten und so die Unternehmensdaten zu aktualisieren und zu ergänzen. Mit Hilfe des Online-Fragebogens können Unternehmen eine Selbsteinschätzung abgeben und sich so in Zeiten der Unsicherheit als zuverlässiger Partner bei Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern präsentieren. Nach der Fertigstellung des Fragebogens und einer Qualitätssicherung durch die Daten-Analysten von CRIFBÜRGEL wird der Back in Business Report als eigenständiges PDF der CRIFBÜRGEL Bonitätsauskunft der Unternehmen beigelegt. Unternehmen liefern Geschäftspartnern somit das aktuellste Bild ihrer Performance. Wichtig: Die eingemeldeten Daten werden nicht in den Bonitätsbericht der Unternehmen integriert, sondern dienen als zusätzliche Informationsquelle, die CRIFBÜRGEL Kunden zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen.

Unternehmen profitieren von der Back in Business Initiative auf mehreren Ebenen. Zunächst bietet ihnen das Portal eine einfache und kostenlose Möglichkeit, ihren Geschäftspartnern und Lieferanten ein aktuelles Bild ihrer wirtschaftlichen Performance zu vermitteln und damit ihre Aktivitäten in Hinblick auf ein zukunftsorientiertes Unternehmertum zu belegen. Gerade in wirtschaftlichen unsicheren Zeiten sind vertrauenswürdige Informationen entscheidend. Als Teil des Back in Business-Netzwerks profitieren Unternehmen darüber hinaus noch von exklusiven Zugängen zu Webinaren und Services.

Die Qualität der Informationen, die ständige Innovation und die Nähe zum Kunden auch in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten stehen im Mittelpunkt bei CRIFBÜRGEL. Mit den Back in Business Reports erhalten CRIFBÜRGEL Kunden ab sofort die aktuellsten Information am Markt.

