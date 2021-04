OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / ...

DEG-Finanzierung für mehr Kapazität und Klimaschutz Köln (ots) -

- 40 Mio. US-Dollar für BENEO Geschäftszweig in Chile - Ausbau der Chicorée-Verarbeitung - Energieeffizienzprogramm verbessert Umweltbilanz weiter

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH investiert in Chile. Sie stellt ein langfristiges Darlehen in Höhe von 40 Mio. US-Dollar für den Ausbau der Chicorée-Verarbeitung des lokalen BENEO Geschäftszweigs bereit. Die Hälfte davon wurde jetzt als erste Tranche ausgezahlt.

BENEO ist ein Tochterunternehmen der Südzucker AG. In Chile werden aus Chicorée-Pflanzen, die von umliegenden Farmen geliefert werden, Zutaten für Lebensmittel hergestellt. Mit dem Darlehen wird jetzt am Standort Pemuco - südlich der Hauptstadt Santiago de Chile gelegen - eine zweite Produktionslinie für die Chicorée-Verarbeitung errichtet, um der weltweit steigenden Nachfrage nachzukommen. Die aus der Chicorée-Pflanze gewonnenen Ballaststoffe werden etwa in Backwaren, Cerealien, Getränken, Süßwaren und Milchprodukten eingesetzt. Neben dem Ausbau der bestehenden Produktionsstätte erweitert BENEO gemeinsam mit den Landwirten vor Ort die Anbauflächen, um die neuen Kapazitäten optimal auslasten zu können.

Gleichzeitig werden auch die Investitionen in ein Energieeffizienzprogramm fortgesetzt. Bereits 2015 hat BENEO einen Biomassekessel installiert, der Dampf und Elektrizität erzeugt. Nun soll dieser vergrößert und die Energieeffizienz im gesamten Unternehmen weiter verbessert werden. Ziel ist, dass der Energie-Bedarf künftig weitgehend aus grünem Strom gedeckt werden kann und CO2-Emissionen vermieden werden . Dabei setzt das Unternehmen in Pemuco auf Biomasse aus der umliegenden Land- und Forstwirtschaft.

Klaus Helsper, Abteilungsleiter Deutsche Wirtschaft bei der DEG kommentiert: "Mit einem traditionsreichen Unternehmen wie Südzucker zusammenzuarbeiten und es bei seiner Weiterentwicklung in Chile zu begleiten, sehen wir als lohnende Aufgabe. BENEOs Ausrichtung gerade auch in Umwelt- und Sozialbelangen ist beeindruckend. Wir freuen uns, als DEG bei der Umsetzung des Energieeffizienzprogramms mit über 25 Einzelmaßnahmen ebenfalls umfassende Expertise einbringen zu können."

Cornelius Willer, Leiter Corporate Finance & Treasury, Südzucker AG, sagt: "Das DEG-Expertenteam hat uns überzeugt und sein Versprechen "mehr als Finanzierung" eingelöst. Neben der für uns maßgeschneiderten Langfristfinanzierung in US-Dollar wurden wir in diesem Projekt professionell beraten. Die nachhaltige Begleitung durch die DEG wird unser Engagement und unseren Erfolg in diesem dynamisch wachsenden Schwellenland noch sichtbarer machen und insbesondere auch das lokale Managementteam zusätzlich motivieren."

BENEO beschäftigt in Chile aktuell rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet seinen Beschäftigten verschiedene Sozialleistungen: Neben medizinischer Versorgung gehören dazu auch Weiterbildungsangebote und Stipendien. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Förderung der wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region u.a. mit Start-up Beratung für Kleinunternehmen.

Deutsche Unternehmen bei ihren Auslandsinvestitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu begleiten, ist ein Schwerpunkt der DEG. Neben langfristigen Darlehen für ihre Vorhaben berät und begleitet sie die Unternehmen etwa in Hinblick auf Umwelt- und Sozialaspekte.

Weitere Informationen für deutsche Unternehmen:

https://ots.de/QOkt7W

Pressekontakt:

Barbara.Schrahe-Timera Tel.: +49 221 4986 1855 mailto:presse@deginvest.de

http://www.deginvest.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/4893520

OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft