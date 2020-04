OTS: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH / "Betriebe und Arbeitsplätze ...

"Betriebe und Arbeitsplätze retten" / Start DUB-Insolvenzbörse / 1,4 Mio Unternehmensinsolvenzen durch CORONA Hamburg (ots) - Die Deutsche Unternehmerbörse ( DUB.de (http://dub.de/) ) startet ab 18. Mai 2020 eine Plattform für Insolvenzen. "Wir rechnen in den nächsten Monaten mit bis zu 1,4 Millionen Pleiten", sagt Nicolas Rädecke, DUB.de (http://dub.de/) Geschäftsführer. Die Online-Plattform DUB.de (http://dub.de/) ist spezialisiert auf Unternehmensnachfolgen im Mittelstand. "Die Corona-Pandemie wird sich die Zahl der Insolvenzen dramatisch erhöhen", erzählt Rädecke. Betroffen seien auch Unternehmen, die mit einem eigentlich gesunden Geschäftsmodell operieren und nur durch die verordneten Schließungen und deren Folgen in eine Schieflagen geraten. "Wer die Unternehmen auf der DUB-Insolvenzbörse anbietet, hat Chancen Investoren und Käufer zu finden. So können Unternehmer Betriebe und Arbeitsplätze retten", sagt Mittelstandsexperte Rädecke. Bereits heute werden viele Unternehmen nach einer Insolvenz weitergeführt. DUB.de (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=mC683D-2F4- 2BGkqgzBJ-2F-2BzZvmggcJWqkTuDZjDW4Tw6EtQ-3DGbHI_hqSxJs25WzMi26kgKfV8ZAS98iPDJfyp Agg1PllwKTE0fxvLqmsZWV-2Bm87vr-2FSAsABTxP3FNp-2BwAS9hJOUhJVBBkx7OtDiA4SE06MTdAMQ nzpmSsExFbpagXMVSQlJ6s21iCF0u7oYv6SAOtPrjGJ1GJRov-2FQ9vN5qdM2i0B0pabQrzCjLBw7Xfj LH7KhiKTD9MWXjpI5uMQKy2q4InJk-2Fp2uaoiUUWOhdON-2FT975Jjjd5-2FPCL4-2BnGgoumBOxNrJ wP6zLLUbS9hKG2zgVJvvpa3hgdmzEQKvu2d3gDRjR5ZzatuxxLjFCOAM0fk8Ot-2FgnZ39ZoEbSmrjmy tZj-2F0KSg-3D-3D) erweitert seine digitale Unternehmensbörse, die bereits heute Unternehmensverkäufer und Käufer zusammenbringt, um eine Insolvenzbörse. Ziel ist es, Unternehmen anzubieten, die sich im Insolvenzverfahren befinden. Die Plattform soll Betrieben helfen, im engen Zeitplan einer Insolvenz, neue Investoren zu finden.

Der Unternehmensmarktplatz DUB.de (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn =mC683D-2F4-2BGkqgzBJ-2F-2BzZvmggcJWqkTuDZjDW4Tw6EtQ-3Dw3JM_hqSxJs25WzMi26kgKfV8 ZAS98iPDJfypAgg1PllwKTE0fxvLqmsZWV-2Bm87vr-2FSAsABTxP3FNp-2BwAS9hJOUhJVBBkx7OtDi A4SE06MTdAMQnzpmSsExFbpagXMVSQlJ6s21iCF0u7oYv6SAOtPrjGJ1GJRov-2FQ9vN5qdM2i0B0pab QrzCjLBw7XfjLH7KhiKTLlFpvkpavslTw-2BN5zPuHw-2Fxhjb8Sl46o6tquBH5or28065-2FHs68wG8 eaSSdv5sTt7LzoTG-2FJaJB9Too2jRQ9RNUovN-2BG5SL-2F4zzrESWWOKnazUNTH9lOaquokeBW7MbF NwLiXBxf-2BR9BK2q5Vv9Yvg-3D-3D) hat Studien ausgewertet, die die Insolvenzerwartungen für einzelne Branchen und den Gesamtmarkt prognostizieren. Sollten die Befürchtungen von Verbänden, Beratungen und Ratingunternehmen zutreffen, dann sind bis zu 1,4 Mio. Unternehmen insolvenzgefährdet. Das sind 39% aller Unternehmen in Deutschland und 50% der Unternehmen aus besonders betroffenen Branchen.

Im Vergleich zu der Finanzkrise 2008/09 werden die Unternehmen doppelt getroffen. Einerseits werden viele die behördlichen Schließungen nicht überstehen. Dabei helfen die Schiebungen der Sozialabgaben und Mieten kurzfristig, allerdings müssen diese irgendwann zurückgezahlt werden. Und das wird vermutlich in der Zeit eintreffen, in der die erwartete Rezession mit einer ohnehin niedrigeren Kundennachfrage die Unternehmen trifft.

Über die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de (http://dub.de/)

Die Deutsche Unternehmerbörse DUB.de (http://dub.de/) ist mit ihren Marktplätzen und Fachbeiträgen die Heimat für Unternehmer, Gründer und Investoren. DUB ist das Portal mit Nachfolge- und Insolvenzbörse, Franchiseportal, Beratermarktplatz und Unternehmerwissen.

