OTS: die Bayerische / Bonitätsrating von Assekurata: Die Bayerische holt das ...

Bonitätsrating von Assekurata: Die Bayerische holt das Triple (FOTO) München (ots) - Die Ratingagentur Assekurata bescheinigt der Kompositgesellschaft der Bayerischen eine starke Bonität. Die Bayerische Beamten Versicherung AG erhält die Note A- verbunden mit einem stabilen Ausblick. Zu diesem Ergebnis kommen die unabhängigen Experten von Assekurata nach ihrer umfangreichen Unternehmensanalyse.

Damit bekamen alle drei Gesellschaften der Bayerischen im laufenden Geschäftsjahr ein Rating in der Notengruppe A:

- A- für die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter und Run-Off Lebensversicherer), - A- für die Bayerische Beamten Versicherung AG (Kompositgesellschaft) - A+ für die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (operativer Lebensversicherer)

"Das Triple ist eine hocherfreuliche Bestätigung unserer Finanzstärke", sagt Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Beamten Versicherung AG. "In den letzten Jahren haben wir viel dafür getan, dass wir heute so gut aufgestellt sind. Wir dürfen uns aber nicht auf den Erfolgen ausruhen, sondern müssen auch künftig hart am weiteren Aufstieg der Bayerischen arbeiten."

Der Ratingbericht von Assekurata lobt das gute Kapitalanlageergebnis der Bayerischen Beamten Versicherung AG, welches "trotz allgemein rückläufiger Zinserträge an den Kapitalmärkten einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Ergebnis" liefere. Dabei wird die hohe Nettoverzinsung der Gesellschaft im Mehrjahresdurchschnitt von 4,7 Prozent hervorgehoben, die über dem Vergleichswert der Branche von 3,4 Prozent liegt.

Auch fließt das hohe Wachstum der Gesellschaft positiv in das Ratingergebnis ein. Dieses liegt im langfristigen Mittel der Jahre 2014 bis 2018 mit 5,9 Prozent über dem Wachstum des Marktes von 3,5 Prozent (auf Basis der gebuchten Bruttoprämien). Das Geschäftsjahr 2019 schlägt sich im Wachstum besonders erfreulich nieder. Mit einer Zuwachsrate von 15,2 Prozent liegt die Bayerische Beamten Versicherung AG deutlich über dem Branchenniveau. Wesentliche Gründe für das massive Wachstum sieht Assekurata "in den Maßnahmen zur Überarbeitung des Produktportfolios und der diversifizierten Vertriebsstrategie mit hoher Kooperationsaffinität".

Der komplette Bericht kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.assekurata.de/ratings/rating/bayerische-beamten-versicherung-ag-2933 /

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft.

