OTS: Digital Faktor GmbH / Wie Krypto Vergleich innovativen Unternehmen bei ...

Wie Krypto Vergleich innovativen Unternehmen bei einer erfolgreichen Finanzierung hilft (FOTO) München (ots) - Junge Start-ups, aber auch etablierte Unternehmen kennen das Problem, die Finanzierung für ein neues Projekt auf die Beine stellen zu müssen. Wenn die Banken nicht mitspielen, muss nach einer anderen Möglichkeit gesucht werden, damit das Projekt nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Also werden Investoren gesucht, die ihr Geld gewinnbringend anlegen möchten. Das geht auf der einen Seite über die Ausgabe von Aktien, aber heutzutage werden Unternehmensanteile zunehmend über die Blockchain veräußert. Bei der Umsetzung über neue Finanzierungsformen helfen Dimitri Haußmann und sein Team von Krypto Vergleich. Mit seiner Agentur beschafft Krypto Vergleich innovativen Unternehmen eine erfolgreiche Finanzierung durch Kryptowährungen.

Unternehmen können eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen

Unternehmen, die ein neues, meist digitales Projekt starten wollen, finden heutzutage kaum noch eine klassische Finanzierung; darum müssen sie auf neue Finanzierungsmethoden setzen. Crowdfunding hat sich mittlerweile zu einer beliebten Finanzierungsform entwickelt, dazu zählen auch Kryptowährungen, welche für neues Kapital sorgen. Das Unternehmen erstellt dabei eine eigene Kryptowährung und bringt diese auf den Markt. Durch die Ausgabe der Kryptowährung können sich dann Investoren an dem Unternehmen beteiligen und erhalten im Gegenzug Dienstleistungen oder Unternehmensbeteiligungen.

Dimitri Haußmann und seine Full-Service-Agentur unterstützen Unternehmen dabei, eine neue Kryptowährung auf den Markt zu bringen und somit das Projekt zu finanzieren. Gemeinsam wird ein schlüssiges Konzepte erarbeitet, um Investoren davon zu überzeugen, in das neue Projekt einzusteigen.

Krypto Vergleich entwickelt gemeinsam mit dem Kunden ein Konzept

Dimitri Haußmann hat mit seiner Agentur Krypto Vergleich selbst als kleines Start-up begonnen und es schnell geschafft, zu einer der führenden Agenturen in der DACH Region zu wachsen, wenn es um die erfolgreiche Umsetzung von ICO- und STO-Projekten geht. Am Anfang wird eine gemeinsame Strategie ausgearbeitet, wie man am besten das Projekt für neue Investoren positioniert. Anschließend wird ein sogenanntes Whitepaper erstellt, eine Art Business Plan für Investoren, welches einen Umfang von rund 30 bis 60 Seiten hat. Daraufhin folgt die technische Entwicklung, wozu eine Website, der Token sowie das Investoren-Dashboard gehören. Über das Dashboard werden neue Investoren nach dem geltenden Geldwäschegesetz verifiziert und können anschließend Token kaufen. Dieser Token dient als Anteil an dem Projekt und kann über eine Börse gehandelt werden. Bei der Vermarktung des Projektvorhabens ist es wichtig, eine große Investoren-Community aufzubauen und präsent in allen gängigen Social-Media-Kanälen zu sein.

Blockchain wird früher oder später in allen Bereichen Fuß fassen

Natürlich weiß Dimitri Haußmann, dass es viele Vorurteile gegenüber Kryptowährungen gibt. Viele Menschen denken, es handele sich wieder nur um eine neue Blase, die bald platzt. Aber der Experte hält dagegen, dass sich der Weg über Blockchain früher oder später in allen Bereichen der Wirtschaft etablieren wird. Viele Firmen fangen bereits an, neue Projekte sowie Vermögenswerte zu tokenisieren, und Dimitri Haußmann ist davon überzeugt, dass irgendwann alles über die Blockchain laufen wird. Er sieht es als anhaltenden Trend, der Höhen und Tiefen im Markt überstehen und sich schon bald als Standardfinanzierung etablieren wird.

Dimitri Haußmann ist selbst schon frühzeitig mit Kryptowährungen in Kontakt gekommen und hat mittlerweile bereits über 30 Projekte erfolgreich umgesetzt und dabei über 250 Millionen Euro für die Finanzierungen generiert.

