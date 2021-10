OTS: dm-drogerie markt / Herzliche Einladung zur Jahrespressekonferenz von ...

Herzliche Einladung zur Jahrespressekonferenz von dm-drogerie markt am Donnerstag, 11. November 2021, 10:30 Uhr, in Karlsruhe oder digital per Teams Karlsruhe (ots) - dm-drogerie markt lädt Sie sehr herzlich zur Teilnahme an der Jahrespressekonferenz am Donnerstag, 11. November 2021, um 10:30 Uhr ein.

Gerne begrüßen wir Sie im dm-dialogicum, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe. (Teilnehmerzahl begrenzt, es gelten die zu dem Zeitpunkt gültigen behördlichen Vorgaben zur Pandemiesituation, derzeit 3G-Regelung). Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, online via Microsoft-Teams teilzunehmen (Teilnahme über Internetbrowser möglich, kein Download erforderlich).

Im Rahmen der Pressekonferenz wird Sie Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, über die Entwicklungen von dm im vergangenen Geschäftsjahr (01.10.2020 - 30.09.2021) informieren und einen Ausblick auf das gerade begonnene Geschäftsjahr werfen. Die Themen sind unter anderem: Das ausgezeichnete Engagement von dm im Zusammenhang mit den Corona-Schnelltest-Zentren, die positiven Entwicklungen im Bereich Omni-Channel-Retailing, die umfangreichen Engagements von dm im Bereich Nachhaltigkeit - wir nennen es Zukunftsfähigkeit -, die erheblichen Investitionen von dm und die ambitionierte Expansionsstrategie.

Im Anschluss an die Konferenz stehen Ihnen Christoph Werner sowie die dm-Geschäftsführerin Kerstin Erbe (Ressort Produktmanagement, u.a. verantwortlich für die dm-Marken) und ihre Kollegen Sebastian Bayer (Ressort Marketing + Beschaffung), Christian Bodi (Ressort Logistik), Martin Dallmeier (Ressort Finanzen + Controlling, stv. Vorsitzender der dm-Geschäftsführung), Christian Harms (Ressort Mitarbeiter), Roman Melcher (Ressort IT, stv. Vorsitzender der dm-Geschäftsführung) sowie Markus Trojansky (Ressort Expansion) zu ihren jeweiligen Fachgebieten bzw. zu ihrer Vertriebsregion für Detailfragen gerne zur Verfügung.

Über Ihre Zusage freuen wir uns sehr. Bitte teilen Sie uns per E-Mail an mailto:herbert.arthen@dm.de mit, ob und wie (im dialogicum/per Teams) Sie teilnehmen möchten. Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigung und weitere Informationen zur Teilnahme.

Herbert Arthen dm-drogerie markt Telefon: +49 721 5592 1195 mailto:herbert.arthen@dm.de newsroom.dm.de

