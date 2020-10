OTS: easyJet Airline Company Ltd. / Neues Kapitel BER: easyJet startet mit ...

Neues Kapitel BER: easyJet startet mit Erstflug und Bahn-Kooperation am neuen Hauptstadtflughafen Berlin (ots) - Als größte Fluggesellschaft am Standort Berlin-Brandenburg beginnt für easyJet heute mit der Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt" ein neues Kapitel in der deutschen Hauptstadt. Der erste easyJet-Flieger mit der Sonderflugnummer EJU 3110 landete pünktlich um 14 Uhr als erster am BER. Eine zeitgleiche Landung wie geplant mit der Lufthansa war aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen nicht möglich, da eine Landung auf Sicht auf der südlichen Landebahn vor der offiziellen Inbetriebnahme am 4. November 2020 nicht möglich ist.

Der treibstoffeffiziente Airbus 320neo wurde feierlich mit Feuerwehrtaufe und durch Vertreter aus Politik, Industrie und Medien empfangen. Am morgigen 1. November macht easyJet dann erneut den Auftakt und startet um 6:45 Uhr mit einem Direktflug nach London Gatwick (LGW) als erste Airline den kommerziellen Betrieb am BER.

easyJet hat heute zudem eine neue Kooperation mit der Deutschen Bahn im Rahmen des "Worldwide by easyJet"-Programms angekündigt. Der Zusammenschluss sorgt künftig für den komfortablen Transfer zwischen Flug und Zug. Das einzigartige Verbindungsangebot der Airline wird in Kürze verfügbar sein. easyJet-Kunden können, zunächst via Berlin, nahtlos an Züge der Deutschen Bahn anschließen, indem sie Flug- und Bahntickets in einer Buchung kombinieren.

Mit dem Umzug seiner Berlin-Brandenburg Flotte von Tegel und Schönefeld an den BER verbindet easyJet ab sofort die Metropolregion vom neuen Hauptterminal (Terminal 1) direkt mit ganz Europa. Neben seinen Shops und der großzügigen Architektur sowie seiner guten Anbindung an Bahn und öffentlichen Nahverkehr bietet der neue Flughafen seinen Kunden ein komfortables Reiseerlebnis. Darüber hinaus können easyJet Plus Kunden am BER die Fast-Track-Sicherheitskontrolle nutzen und sparen so wertvolle Zeit beim Check-in Prozess. Für easyJet selbst vereinfachen sich die operativen Prozesse, da Airbus-Flotte und Crew jetzt unter einem Dach angesiedelt sind und der Flugbetrieb so noch effizienter wird. Der erste kommerzielle Flug - aus Fuerteventura kommend - landet heute Abend am BER um 20:05 Uhr.

Die vollständige Pressemitteilung, inklusive eines Zitats von easyJet-CEO Johan Lundgren, ebenso wie Bilder der Veranstaltung finden Sie im easyJet Media Center: https://mediacentre.easyjet.com/content-files

Pressekontakt:

APCO Worldwide Bianca Egli Tel: +49 172-1803642 mailto:easyjet@apcoworldwide.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/50485/4750085

OTS: easyJet Airline Company Ltd.