OTS: ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness / ESCP-Studie ...

ESCP-Studie zeigt: Digital etablierte Länder mit neuen, dynamischen Wettbewerbern konfrontiert / Frankreich digitaler Aufsteiger, China gewinnt deutlich hinzu, USA verlieren (FOTO) BERLIN (ots) - Digital etablierte Länder sehen sich zunehmend mit neuen und dynamischen Konkurrenten aus aller Welt konfrontiert. Während Länder wie die USA, Schweden und Singapur oft als digitale Champions wahrgenommen werden, zeigt eine neue Studie, dass sie nicht notwendigerweise dynamische digitale Aufsteiger sind. Nur Singapur hat seine relative Position in den letzten drei Jahren leicht verbessert. Im Gegensatz dazu haben die USA und Schweden in der gleichen Zeit sogar relativ verloren. "Wir befinden uns mitten in einer digitalen Revolution, die sehr wahrscheinlich durch die Covid-19-Pandemie beschleunigt wird", sagt Professor Philip Meissner vom European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School Berlin.

Innerhalb der G7 konnte Frankreich bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit zwischen 2017 und 2019 am meisten zulegen, was das Land zu zum führenden digitalen Aufsteiger in dieser Gruppe macht; Italien und Deutschland sind hier hingegen am stärksten zurückgefallen. Dies ist das Ergebnisse des Digital Riser Reports 2020, den das European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School in Berlin erstellt hat. Der Bericht analysiert und vergleicht die Veränderungen, die Länder rund um den Globus in den letzten drei Jahren bei ihrer digitalen Wettbewerbsfähigkeit durchlaufen haben, basierend auf Daten aus dem Global Competitiveness Report des World Economic Forum (WEF).

Das Ranking zeigt auch eine deutliche Dynamik in Bezug auf die beiden großen digitalen Supermächte: China hat bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit deutlich hinzugewonnen, während die USA im gleichen Zeitraum zurückgefallen sind.

Die Spitzenreiter unter den digitalen Aufsteigern in unserem Report haben eines gemeinsam: Sie alle haben umfassende und schnell umgesetzte Pläne mit einer langfristigen Vision rund um Digitalisierung und Unternehmertum verbunden. Das Beispiel von Frankreich zeigt, dass Regierungen, die stark in Start-ups und Leuchtturmprojekte wie La French Tech investieren, die digitale Wettbewerbsfähigkeit ihres Landes in kurzer Zeit erheblich steigern können.

