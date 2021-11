OTS: Exporo AG / Nach sehr erfolgreichem dritten Quartal Exporo bereits jetzt ...

Nach sehr erfolgreichem dritten Quartal Exporo bereits jetzt über Vorjahresniveau Hamburg (ots) - Das Hamburger FinTech Exporo hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 bereits mehr Kapital an seine Anleger zurückgeführt als im gesamten Jahr 2020. Die Ausschüttungen in den ersten drei Quartalen 2021 beliefen sich auf rund 100 Mio. EUR - wohingegen im Gesamtjahr 2020 rund 99 Mio. EUR ausgeschüttet wurden.

Bei Exporo Finanzierung wurden in den letzten drei Jahren in jedem Quartal zweistellige Millionenbeträge an die Anleger zurückgezahlt. In Q3 2021 wurden insgesamt rund 28 Mio. EUR an die Anleger zurückgezahlt. Allein im Monat September waren es über 14 Mio. EUR, was mehr als 5.000 Einzelinvestments entspricht. Insgesamt hat Exporo Finanzierung seit dem Jahr 2014 ca. 360 Mio. EUR an die Anleger zurückgeführt. Die darin enthaltene Rendite betrug ca. 32 Mio. EUR.

Exporo Bestand hat sich trotz einiger Herausforderungen, die pandemiebedingt entstanden sind, gut entwickelt. Im dritten Quartal wurden ca. 1,36 Mio. EUR an die Anleger ausgeschüttet. Damit haben die Anleger von Exporo Bestand seit dem Start im Jahr 2018 Zinsausschüttungen in Höhe von 9,42 Mio. EUR erhalten. Weiterhin profitieren die Anleger zusätzlich an den Wertsteigerungen der Bestandsimmobilien, die noch nicht in den Ausschüttungen enthalten sind. Exporo hat seit dem Jahr 2018 bereits 33 Bestandsobjekte über die Plattform finanziert und hält 288 Mio. EUR Assets under Management in Bestandsimmobilien.

"Wir sind mit dem dritten Quartal sehr zufrieden und gehen davon aus, in diesem Jahr an die Ergebnisse der Vor-Corona-Jahre anknüpfen zu können", sagt Simon Brunke, Co-CEO und Gründer von Exporo.

PROPVEST auf Wachstumskurs

Seit dem PROPVEST Launch im Juli 2021 steigt die Anzahl an registrierten Neukunden täglich. Mit PROPVEST hat Exporo erfolgreich eine neue Plattform und Marke gestartet, die es Anlegern ermöglicht, mit kleinen Beträgen in Bestandsimmobilien zu investieren. PROPVEST ist eine Weiterentwicklung von Exporo Bestand, um den Anlegern ein optimales Kundenerlebnis zu bieten. Mit PROPVEST Select können Anleger ab 25 EUR selbst anlegen oder mit dem PROPVEST Immobilien-Sparplan mit einer Sparrate ab 25 EUR monatlich anlegen lassen.

Über Exporo:

Das Hamburger Fintech Unternehmen Exporo (https://exporo.de/) ist Deutschlands führende Plattform für digitale Immobilieninvestments. Hierzu bündelt Exporo Kapital vieler Privatinvestoren, welche einfach und direkt über die Exporo Plattform online in Immobilien investieren können. Die privaten Investoren können in ausgewählte Immobilienprojekte investieren und über das Produkt "Exporo Finanzierung" Immobilienprojekte von professionellen Projektentwicklern finanzieren und dafür attraktive Renditen erhalten.

Darüber hinaus hat Exporo mit PROPVEST (http://www.propvest.de) eine neue Plattform und Marke erschaffen, die nun vielen Anlegern ermöglicht, ganz einfach und schon mit kleinen Beträgen in Bestandsimmobilien zu investieren. Ähnlich wie Eigentümer profitieren Anleger hier von der Wertsteigerung und den Mieteinnahmen der Immobilien - nur vollständig automatisiert und breiter diversifiziert. Mittlerweile hält Exporo mehr als 280 Millionen Euro Assets under Management. Seit der Gründung im November 2014 konnten so über 800 Mio. Euro digital vermittelt werden.

