OTS: FICHTNER MANAGEMENT CONSULTING AG / Manuel Landgrebe (33) wird Vorstand ...

Manuel Landgrebe (33) wird Vorstand bei der FICHTNER Management Consulting AG (FMC) (FOTO) Stuttgart (ots) - In der letzten Aufsichtsratssitzung der Fichtner Management Consulting AG (FMC), die Strategie- und Managementberatung der Energie- und Wasserwirtschaft mit Hauptsitz in Stuttgart und Standorten in Berlin, Köln, Mailand, München sowie Zürich, wurde Manuel Landgrebe einstimmig zum 1. Juli 2021 in den Vorstand berufen. Er ist seit 2013 bei der FMC tätig und seit über 2 Jahren Partner und verantwortlich für die Strategie- und Organisationsberatung. Seine Expertise in Strategieentwicklung, Fusionen/Merger, Reorganisationen, Effizienzsteigerung o.ä. wird von Entscheidern der Energieversorger, Stadtwerke, Verteilnetzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Abwasserentsorger, Wasserversorger sowie Dienstleistern und Investoren der Branche sehr geschätzt.

In den letzten Jahren hat er maßgeblich zur strategischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen und das Wachstum im Bereich Strategie- und Organisationsberatung vorangetrieben. "Herr Landgrebe hat seinen Bereich in den letzten 2-3 Jahren sehr erfolgreich weiterentwickelt und viele wertvolle Impulse für die FMC gegeben", sagt Dr. Bernd Gagsch, CEO der FMC und betont, dass er sich um die Erweiterung des Vorstands sehr freut.

Als Ziel setzt sich Herr Landgrebe den Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und das Unternehmen werthaltig weiterzuentwickeln. "Mit den beiden neuen Standorten in Köln und München und den beiden neuen Partnern Andreas Weiler und Paul-Vincent Abs haben wir einen guten Grundstein für das erfolgreiche Wachstum gelegt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam erfolgreich weitergehen", sagt Manuel Landgrebe.

Der Vorstand der FMC besteht ab dem 01. Juli aus Dr. Bernd Gagsch, Manuel Landgrebe und Dr. Johannes Hönig.

