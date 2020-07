OTS: Ford-Werke GmbH / Ford und ALD Automotive gründen gemeinsames ...

Ford und ALD Automotive gründen gemeinsames Unternehmen für integrierte Flottenmanagement-Angebote (FOTO) Köln (ots) -

- Neue Firma bietet unter dem Namen Ford Fleet Management attraktive Leasing- und Finanzierungsangebote sowie Fuhrpark-Services aus einer Hand an - Ford Fleet Management spart Zeit und Geld und steht Gewerbe- und Privatkunden zur Verfügung - Innovative Dienstleistungen unterstützen die Wachstumsziele der Kunden und die Vision von Ford, seine Nummer-1-Positon auf dem europäischen Nutzfahrzeug-Markt zu stärken - Unternehmen geht im Herbst zuerst in Großbritannien an den Start; Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf andere Märkte in Europa ist in der Folgezeit geplant

Ford und der Fuhrparkspezialist ALD Automotive, zwei der weltweit führenden Anbieter von Mobilitätslösungen, gründen ein gemeinsames Unternehmen für integrierte Flottenmanagement-Angebote auf dem europäischen Markt. Dies haben beide Seiten heute im Rahmen einer Aktionärsvereinbarung beschlossen. Unter dem Dach des neuen Unternehmens, das den Namen Ford Fleet Management trägt, werden beide Anteilseigner zugunsten attraktiver Leasing- und Fuhrparklösungen für Firmen- und Privatkunden zusammenarbeiten. Die Angebote stehen für Pkw ebenso zur Verfügung wie für Nutzfahrzeuge und sollen über das Händlernetz von Ford, aber auch direkt und über Online-Plattformen vertrieben werden. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird Ford Fleet Management seine Geschäftstätigkeit im Herbst zunächst auf dem britischen Markt aufnehmen. Die Ausweitung der Aktivitäten auf andere europäische Länder - darunter Deutschland - ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Zentraler Anspruch von Ford Fleet Management ist es, den Fuhrpark der Kunden am Rollen zu halten. Hierfür steht ein umfassendes Angebot an Services, Produkten und Dienstleistungen bereit, das von attraktiven Leasing-Optionen und Wartungsverträgen bis hin zu digitalem Flottenmanagement und modernen Mobilitätslösungen reicht.

Mit dem neuen Unternehmen bauen Ford und ALD Automotive ihre seit langem bestehende erfolgreiche Partnerschaft aus - seit mehr als 15 Jahren steht ALD hinter dem Ford Lease Service des Automobilherstellers. Mit Ford Fleet Management vertiefen beide Anteilseigner ihr gemeinsames Verständnis für Kunden und Produkte, Mobilitätsdienstleistungen und weitreichende Händlernetzwerke. Während Ford seine Expertise in der Fahrzeugentwicklung und seine innovativen Services für vernetzte Fahrzeuge einbringt, steuert ALD sein globales Know-how und seine Kompetenz in Bezug auf Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Lösungen bei.

"Mit diesem neuen Unternehmen machen wir von Ford einen signifikanten Schritt, um unsere Position als führender Nutzfahrzeug-Hersteller in Europa zu festigen und unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten durch Flottenmanagement-Angebote zu bieten", betont Stuart Rowley, Präsident von Ford Europa. "Mit der Größe und der Erfahrung von ALD Automotive im Full-Service-Leasing kann Ford Fleet Management unseren Kunden ein vollständiges Service-Angebot aus einer Hand bieten. Damit können sie ihr Gewerbe noch effizienter betreiben und auf diese Weise Zeit und Geld sparen."

Tim Albertsen, Vorstandsvorsitzender von ALD Automotive, unterstreicht: "ALD freut sich, gemeinsam mit Ford die Reichweite seiner Dienstleistungen auszubauen. Dabei steht insbesondere die Entwicklung von Full-Service-Leasing für Nutzfahrzeuge in Europa im Vordergrund. Mit Ford Fleet Management stärken wir unsere führende Position in Europa im Segment des Full-Service-Fahrzeugleasings. Die gemeinsame Unternehmung ist eine natürlich gewachsene Erweiterung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ford und spiegelt unsere Fähigkeit wider, langjährige Leasing-Partnerschaften aufzubauen."

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.

