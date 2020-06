OTS: GlobalConnect GmbH / Ergebnis 2019: GlobalConnect wächst weiter stark / ...

Ergebnis 2019: GlobalConnect wächst weiter stark / 74.500 Kilometer Glasfasernetz Hamburg (ots) - Der Zusammenschluss mit dem schwedischen Netzbetreiber IP-Only, der Ausbau des Glasfasernetzes auf jetzt 74.500 Kilometer sowie neue Produkte und Services wie SD-WAN (https://www.globalconnect.de/news/sd-wan-globalconnect/) - 2019 war ein gutes Jahr für GlobalConnect. Die neue GlobalConnect/IP-Only-Gruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 547 Millionen Euro.

Gleichzeitig hat GlobalConnect/IP-Only im selben Zeitraum 381 Millionen Euro in den Ausbau ihres Netzwerks sowie neue Lösungen investiert. Damit hat das Unternehmen seine Positionen als Nordeuropas führender Anbieter von glasfaserbasierten Telekommunikationslösungen für Unternehmen und Privatkunden gestärkt.

"Der Ausbau unseres Kundenstamms setzt weitere Investitionen voraus. Im Jahr 2019 haben wir unser Glasfasernetz um 11.000 Kilometer auf jetzt 74.500 Kilometer erweitert. Darüber hinaus haben wir den Startschuss gegeben für unser neues ,Super-Netzwerk' mit bis zu 100 Mal höheren Bandbreiten und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 400 Gigabit pro Sekunde. Diese Netzwerk verbindet alle Städte und Haupt-Rechenzentren in Nordeuropa, inklusive Frankfurt und Amsterdam", sagt Martin Lippert, CEO von GlobalConnect/IP-Only.

GlobalConnect in Dänemark, zu dem auch die deutsche GlobalConnect GmbH gehört, hat im vergangenen Jahr insbesondere in den klimafreundlichen und energieeffizienten Ausbau ihrer Rechenzentrums-Infrastruktur investiert. Als erster Rechenzentrums-Anbieter in Dänemark erhielt das Unternehmen dafür ein Energieeffizienz-Zertifikat mit einem A-Rating von eOptimo.

Ein wichtiger Wachstumsmarkt für GlobalConnect ist Deutschland. 2019 konnte das Unternehmen dort das Vertriebsergebnis um etwa 200 Prozent steigern - ein Wachstumstrend, der in diesem Jahr fortgesetzt werden soll.

Auch im B2C-Geschäft wächst GlobalConnect/IP-Only weiter stark. In Schweden und Norwegen bietet das Unternehmen unter den Marken IP-Only und HomeNet mittlerweile 300.000 Privatkunden ultraschnelles Glasfaser-Internet an. Gerade in den Zeiten, in denen viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, ist ein leistungsfähiger und zuverlässiger Glasfaseranschlus von besonderer Bedeutung. Auch in Deutschland werde dieser Bereich daher ausgebaut.

"Unsere Strategie ist klar: Wir werden in allen unseren Kernmärkten weiterhin stark investieren", sagt Lippert.

Die GlobalConnect GmbH wurde 1998 in Hamburg gegründet. Als Teil der skandinavischen GlobalConnect/IP-Only-Gruppe gehört das Unternehmen zu Nordeuropas führendem Anbieter von glasfaserbasierten Telekommunikationsdienstleistungen.

GlobalConnect bietet ihren Kunden in Zeiten zunehmender Digitalisierung die notwendigen Voraussetzungen für weiteres Wachstum - schnell, einfach und sicher. Dafür stehen ein leistungsstarkes Glasfasernetz von über 74.500 Kilometern zur Verfügung, das sich über Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland erstreckt. Hinzu kommen 27.000 Quadratmeter an individuell skalierbaren Rechenzentrums-Kapazitäten. Kunden können sich dabei auf eine garantierte und symmetrische Bandbreite von bis zu 100 Gigabit/s im Up- und Download verlassen.

Weitere maßgeschneiderte Services runden das Angebot von GlobalConnect ab. Dazu gehören modernste Telefondienstleistungen, individuelle Sicherheitslösungen, Standortvernetzungen und IT-Outsourcing. Alle Dienstleistungen werden rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr überwacht.

