OTS: Handelsblatt Media Group / Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission" der ...

Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission" der Handelsblatt Media Group geht in die zweite Runde Düsseldorf (ots) - Nachhaltigkeit ist das Thema, welches die Wirtschaft wie kaum ein anderes bewegt. Die Handelsblatt Media Group unterstützt daher als Medienpartner gemeinsam mit Futury, Deutsche Bank, Bain & Company und GreenCycle die Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission". Nach dem erfolgreichen Auftakt mit "Waste - Be Circular!" startet heute in der Frankfurt School of Finance & Management die zweite Projektrunde. Unter dem Motto "Banking - Be Green!" werden 20 Studierende ab sofort in fünf Teams innovative Banking-Lösungen entwickeln.

Drei Monate lang beschäftigen sich die Innovationsteams mit der Frage, wie gerade im Privatkundengeschäft neue, nachhaltige und integrierte Angebote aussehen können, die eine Bank ihren Kunden künftig machen sollte. Am Anfang steht die Idee, am Ende jeweils ein validierter, konkreter Prototyp, den die Studierenden in einem Final Pitch vorstellen und bewerten lassen.

"Aus den Teams der ersten Projektrunde ist direkt ein Start-Up erwachsen, welches jetzt dank The Mission professionell und aktiv die Zukunft mitgestalten wird. Ich freue mich sehr auf die zweite Projektrunde und bin gespannt, wie die Ideen der Studierenden am Markt aufgenommen werden. Denn das Thema Nachhaltigkeit wird im Finanzsektor immer mehr zur harten Währung", erklärt Oliver Voigt, Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group.

Im Rahmen von "The Mission" werden in drei Jahren insgesamt zwölf Zukunftsthemen angegangen. Zu den Themengebieten gehören Bildungsfinanzierung, Mobilität, Konsum und Versicherungen. Alle Ideen wurden auf Grundlage der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN ausgewählt und werden an diesen gemessen - Nachhaltigkeit steht im Fokus. Die Teams werden durch ein umfassendes Curriculum aus Workshops und Coachings auf das Programm vorbereitet und von den Unternehmenspartnern Frankfurt School of Finance & Management, Kaufland, Zurich, DWS und Medallia begleitet.

Weitere Informationen über die Initiative sowie die einzelnen Themenbereiche finden sich unter https://www.handelsblatt.com/themission

