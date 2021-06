OTS: HANNOVER Finanz GmbH / Dental Direkt regelt Nachfolge mit HANNOVER Finanz

Dental Direkt regelt Nachfolge mit HANNOVER Finanz Hannover/Spenge (ots) - Der Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz beteiligt sich im Rahmen der Nachfolgeregelung mehrheitlich an dem Dentaltechnologie-Unternehmen. Die Dental Direkt GmbH ordnet ihre Gesellschafterstruktur mit Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft neu und setzt auf weiteres Wachstum. Der Gründer und Familienunternehmer Gerhard de Boer bleibt dem Unternehmen als Gesellschafter verbunden. Die Geschäftsführer Marcel Brüggert und Marvin Kühme beteiligen sich ebenfalls am Unternehmen.

Dental Direkt mit Sitz im nordrhein-westfälischen Spenge wurde 1997 als Direktvertrieb für dentale Verbrauchsmaterialien gegründet. Inzwischen beschäftigt das Familienunternehmen über 100 Mitarbeiter und hat sich zu einem digitalen Full-Service-Partner der zahntechnischen Labore entwickelt und stattet diese mit selbst produzierten Fräsrohlingen, CAD/ CAM Equipment und Implantat-Komponenten aus. Zudem bietet Dental Direkt seinen Kunden die Möglichkeit, komplexen Zahnersatz im eigenen Technologiezentrum im niedersächsischen St. Annen fertigen zu lassen. Das Herzstück des Unternehmens ist die gläserne Produktion, eine der modernsten und automatisiertesten Produktionsstätten von Fräsrohlingen für die Dentalindustrie. Seit der Gründung ist das Unternehmen stetig gewachsen. In diesem Geschäftsjahr wird ein Umsatz von rund 30 Millionen Euro erwartet. Dental Direkt ist global ausgerichtet und beliefert seine Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit. Neben der exzellenten Produktqualität schätzen die Kunden den sehr guten Kundenservice und die Beratungsqualität sowie die Lieferschnelligkeit und -zuverlässigkeit.

Die HANNOVER Finanz Gruppe übernimmt 64 Prozent der Anteile an Dental Direkt. Der Gründer und Familienunternehmer Gerhard de Boer bleibt signifikant an dem Unternehmen beteiligt und wird die weitere Entwicklung zunächst als Geschäftsführer und später als Beirat aktiv begleiten. Die beiden Geschäftsführer Marcel Brüggert und Marvin Kühme beteiligen sich ebenfalls am Unternehmen. Der zuständige Investment Manager bei HANNOVER Finanz Christian Lömker sagt zur neuen Beteiligung: "Dental Direkt ist ein toll aufgestelltes Unternehmen, das in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Wir kennen den Dentalmarkt sehr gut und sind von den Wachstumspotenzialen überzeugt. Wir wollen als Partner des Gründers und des Managements langfristig an der Weiterentwicklung mitarbeiten und die Marktführerschaft national und international weiter ausbauen." Goetz Hertz-Eichenrode, Vorstandssprecher der HANNOVER Finanz, sagt dazu: "Die Akquisition von Dental Direkt passt genau in die strategische Ausrichtung der HANNOVER Finanz sich auf Transaktionen in wachstumsstarken Sektoren zu fokussieren. In den letzten Jahren konnten wir mit den Beteiligungen an Frey & Winkler, Atec und Moeschter unsere Erfahrung sowie ein umfassendes Unternehmer- und Expertennetzwerk im Bereich der Medizintechnik ausbauen, von dem wir bei Dental Direkt bereits profitieren konnten."

Frühzeitig hat sich Gerhard de Boer Gedanken über die Unternehmensnachfolge gemacht: "Ich freue mich mit der HANNOVER Finanz eine sehr erfahrene, partnerschaftlich und langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft gefunden zu haben, die gemeinsam mit dem Team von Dental Direkt in den nächsten Jahren die Wachstumsstrategie umsetzen wird. Als Minderheitsgesellschafter werde ich die Entwicklung des Unternehmens weiter begleiten.", so der 60-jährige Unternehmensgründer.

Bei der Durchführung der Transaktion arbeitete das Deal Team der HANNOVER Finanz mit folgenden Beratern zusammen:

- KPMG, Frank Mäder, Julius Ebrecht (Financial und Tax Due Diligence) - Codex Partners, Dr. Rüdiger Maaß (Commercial Due Diligence) - KPMG Law, Dr. Christian Nordholtz (Legal Due Diligence) - EichenFels, Matthias Till (IT Due Diligence) - Ungeheuer Law, Dr. Christina Ungeheuer (Finanzierung).

Zum Deal Team der HANNOVER Finanz GmbH gehörten bei dieser Transaktion: Goetz Hertz-Eichenrode, Sprecher des Vorstands, Christian Lömker, Investment Manger, Dr. Christina Silberberger, Partnerin und General Counsel und Gerrit Baumecker, Investment Associate.

Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung als Eigenkapitalpartner für den Mittelstand. Das Private-Equity-Haus mit Sitz in Hannover und einem Büro in Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern für die D-A-CH-Region in Deutschland und ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft in zweiter Generation. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder AIXTRON haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Seit der Gründung hat der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand über 250 Projekte abgeschlossen und über zwei Milliarden Euro investiert. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch Minderheiten. Aktuell gehören 35 Unternehmen zum Portfolio.

Die 1997 gegründete Dental Direkt mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Spenge ist Europas führender Produzent für zahnmedizinisches Zirkonoxid und bietet ganzheitliche CAD/CAM-, Implantat- und Zahntechniklösungen. Das Unternehmen sieht sich als Partner für die Digitalisierung der Dentalbranche.

