OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe erhält ...

Hauck Aufhäuser Lampe erhält vorläufige Erlaubnis als Registrar für Kryptowertpapiere und Kryptofondsanteile und begibt erstes Kryptowertpapier Frankfurt (ots) - Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hat zum 4. April ihr erstes Kryptowertpapier in der Funktion als Registrar begeben. Das Bankhaus ist hierbei als Emittent selbst die registerführende Stelle im Sinne des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (§ 16 Abs. 2 eWpG). Zuvor hatte die Bank als eines der ersten traditionellen Finanzinstitute die vorläufige Erlaubnis zur Geschäftsaufnahme der Kryptowertpapierregisterführung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhalten. Damit kann Hauck Aufhäuser Lampe fortan auch für andere Emittenten deren Kryptowertpapiere und -fondsanteile im Kryptowertpapierregister führen.

"Wir haben anderthalb Jahre sehr intensiv daran gearbeitet, ein komplettes Asset-Management- und Asset-Servicing-Setup für Kryptowerte entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen - vom Portfoliomanagement über die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Buchhaltung bis hin zu Risikomanagement und Verwahrung sowie Verwahrstelle", berichtet Holger Sepp, Mitglied des Vorstands bei Hauck Aufhäuser Lampe. Im Zuge der Gesamtbankstrategie für Digital Assets hatte die Bank erst letzte Woche über den Kauf der Kapilendo Custodian AG die Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft erhalten. Zudem verfügt die Privatbank mit der Hauck Aufhäuser Innovative Capital GmbH bereits seit Februar 2022 über eine vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft für Kryptowerte. Nun folgt mit der ersten Kryptowertpapier-Transaktion der nächste Schritt.

"Kryptowertpapiere und Kryptofondsanteile sind ein weiterer Baustein unserer Digital-Asset-Strategie. Unser Angebot verschiedener Dienstleistungen für Digital Assets ist in Deutschland einzigartig. Gleichzeitig zeigen wir mit der jüngsten Erlaubnis auch, dass wir neben dem Angebot für Kryptoassets auch unser Kerngeschäft mittels Blockchain-Technologie digitalisieren", erklärt Simon Seiter, Head of Digital Assets bei Hauck Aufhäuser Lampe. "Dabei profitieren wir von unserem integrierten Ansatz: Insbesondere bei Kryptofondsanteilen können wir sowohl die bestehende Verwahrstellenfunktion der Bank als auch das neu erworbene Kryptoverwahrgeschäft nutzen - das unterscheidet uns klar von anderen Anbietern am Markt."

Kryptowertpapiere und Kryptofondsanteile werden durch die Einführung des Gesetzes für elektronische Wertpapiere (eWpG) ermöglicht. Der Gesetzgeber hatte hier die Möglichkeit geschaffen, eine vorläufige Geschäftsaufnahme anzuzeigen. Die Transaktion von Hauck Aufhäuser Lampe wurde von EY Law unter der Leitung von Dr. Johannes Blassl begleitet. Die technische Abwicklung wurde von der xpecto AG und der Cashlink Technologies GmbH unterstützt.

Mehr erfahren: http://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/digitale-assets

Pressekontakt:

Sandra Freimuth Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Telefon 089/2393-2111 mailto:sandra.freimuth@hal-privatbank.com http://www.hal-privatbank.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115618/5188847

OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG