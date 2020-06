OTS: Hausbank München / Ausgezeichnet: Hausbank München 'Deutschlands ...

Ausgezeichnet: Hausbank München 'Deutschlands Kundenchampion 2020' München (ots) - Im Leistungsbereich Bankwirtschaft unter Top 3-Unternehmen / Fan-Quote von 39 Prozent

Für ihr herausragendes Kundenbeziehungsmanagement und ihre hohe Fan-Quote hat die Hausbank München erneut die Auszeichnung "Deutschlands Kundenchampion" verliehen bekommen. Damit gehört die Bank bereits zum neunten Mal zu den Preisträgern des von der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem F.A.Z.-Institut und dem Mainzer Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum vergebenen Awards.

"Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere beiden Leistungsbereiche Bankwirtschaft und Immobilienwirtschaft dieses Qualitätssiegel für exzellente Kundenbeziehung erhalten haben. In der Bankwirtschaft dürfen wir uns sogar zu den drei besten Unternehmen zählen", sagt Michael Obermayer, Mitglied des Vorstands der Hausbank München und verantwortlich für das Ressort. Sein Vorstandskollege Rudolf Naßl, zuständig für das Ressort Immobilienwirtschaft, ergänzt: "Eine gute Kundenbeziehung ist für uns elementar. Sie orientiert sich stets an unseren genossenschaftlichen Grundprinzipien Stabilität, Nachhaltigkeit und werteorientiertes Denken, die wir seit unserer Gründung im Jahr 1908 unverändert leben".

Aus Kunden werden Fans

An dem Wettbewerb hatten bundesweit mehr als 200 Unternehmen aus dem B2B- und B2C-Bereich unterschiedlichster Branchen teilgenommen. Im Rahmen von rund 23.000 Kundeninterviews zur emotionalen Bindung und Zufriedenheit wurde die Qualität der Kundenbeziehungen gemessen und im Hinblick auf die Fan-Quote als zentraler Parameter ausgewertet. Die Fan-Quote eines Unternehmens zeigt, wie viele Kunden bereits hochzufrieden und emotional stark an ein Unternehmen gebunden sind. Mit ihren mehr als 40.000 Kunden konnte die Hausbank München in der Kategorie 50-499 Mitarbeiter B2C im Leistungsbereich Bankwirtschaft mit einer Fan-Quote von 39 Prozent punkten. Gegenüber der letzten Auszeichnung konnte das Institut die Quote der emotional an das Institut gebundenen Kunden sogar um sechs Prozent steigern.

"Gerade jetzt in der Coronakrise zeigt sich, dass Unternehmen wie Deutschlands Kundenchampions einmal mehr auf der Siegerseite stehen. Denn sie haben exzellente Kundenbeziehungen und eine starke emotionale Bindung zu ihren Kunden aufgebaut - sie haben Fans", sagt Prof. Gregor Daschmann, Vorsitzender des Initiatorenkreises von Deutschlands Kundenchampions und Professor für Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. "Und ein wesentliches Merkmal der Fans ist, dass sie zu ihrem Unternehmen auch in schwierigen Zeiten stehen, dieses unterstützen und als wertvolle Botschafter in der Krise helfen".

Über die Hausbank München eG

Die Hausbank München eG wurde 1908 als genossenschaftliche Selbsthilfeeinrichtung für Hausbesitzer gegründet und ist heute eine der zehn größten Genossenschaftsbanken in Bayern. Aus der Kompetenz für Immobilien heraus entwickelte sich die Hausbank München zur Bank, die Immobilienbesitzer im Bereich der Immobilienfinanzierung, Vermögensentwicklung und Zukunftsvorsorge ganzheitlich betreut. Viele der Kunden sind als Mitglieder der Genossenschaft gleichzeitig Eigentümer der Bank. Seit den 1970er Jahren ist die Hausbank München außerdem mit ihrem Kautions-Service und ihrer Software zur Immobilienverwaltung VS3 sowie seit Mai 2020 mit der Softwaresuite VS3+ ( http://www.vs3plus.de ) Dienstleister für die Immobilienwirtschaft. Sie betreut hier bundesweit mehr als 1.300 Immobilienverwalter mit über 25.000 Immobilien, circa 500.000 Einheiten und rund 1 Mio. Kautionskonten. Im Jahr 2020 erhielt die Hausbank München erneut die Auszeichnung Deutschlands Kundenchampion für herausragendes Kundenbeziehungsmanagement und hohe emotionale Kundenbindung. Mehr Informationen: http://www.hausbank.de

