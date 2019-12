OTS: headspace pr gmbh & co. kg / Europäisches Obst für europäische ...

Europäisches Obst für europäische Verbraucher (FOTO) Frankfurt (ots) - Im Mittelmeerraum entstehen neue Partnerschaften. Fünf Agrargenossenschaften aus Griechenland sowie eine aus Zypern haben ein Joint Venture zur Förderung des Konsums von europäischem Obst in Griechenland, Deutschland und Polen angestoßen. Die Kampagne bewirbt einen Obstkorb mit echten Powerfrüchten aus griechischer und zypriotischer Produktion wie Kiwis, Weintrauben, Kirschen, Pfirsichen, Aprikosen, Mandoras und Orangen.

Die Kernaussage der Kampagne lässt sich ganz einfach zusammenfassen: "Esst mehr Obst und vergewissert euch, dass es aus Europa ist". Denn die Länder der Europäischen Union können stolz auf die Premium Qualität ihrer Frischeerzeugnisse sein.

Die Kampagne beinhaltet eine Reihe von Informations- und Werbemaßnahmen für die Öffentlichkeit sowie für Meinungsbildner, junge Menschen und Fachkräfte aus dem HORECA-Bereich. Ziel ist es, zum einen das Bewusstsein für die Bedeutung von Obst für eine ausgewogene Ernährung zu wecken, zum anderen den Marktanteil von europäischem Obst zu steigern, indem explizit auf dessen sichere, regulierte und nachvollziehbare Produktion hingewiesen wird. Darüber hinaus reduziert der Transport von europäischem Obst in europäische Märkte die transportbedingte CO2-Bilanz, ein weiterer Vorteil gegenüber Obstimporten aus weiter entfernten Anbaugebieten.

Besonderes Augenmerk gilt den Informationsaktivitäten, sie sollen das Bewusstsein junger Menschen in Griechenland, Deutschland und Polen für die Bedeutung von frischem Obst als Bestandteil ihrer Ernährung steigern.

EU FRUIT wird sich Anfang 2020 wieder auf der weltgrößten Obstmesse Fruit Logistica in Berlin präsentieren (Halle 2.1, Stand D-02a) und Besuchern die Möglichkeit geben, eine Delegation von mehr als 15 griechischen und zypriotischen Produzenten zu treffen und über ihre Produkte zu sprechen.

Diese Initiative ist Teil der "Promotion of fruit consumption in the internal market - EU Fruits" Kampagne und wird mit Unterstützung der Europäischen Union finanziert. Die teilnehmenden Partner sind:

1. Agricultural Cooperative NESPAR 2. Agricultural Cooperative NESTOS 3. Agricultural Cooperative Velvento "Dimitra" 4. Agricultural Association of Flamouria 5. Agricultural Cooperative of Grape Producers of Pagaio "Symvolo" 6. Cyprofresh Cyprus SEDIGEP

Weitere Informationen unter: www.europeanfruits.eu

Pressekontakt:

headspace PR GmbH & Co.KG Zum Gipelhof 5 60594 Frankfurt am Main Tel.: 069 96244420 E-Mail: info@headspace-pr.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101159/4475483

OTS: headspace pr gmbh & co. kg