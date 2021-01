OTS: Heun Finanz GmbH / Heun Finanz GmbH sucht deutschlandweit ...

Heun Finanz GmbH sucht deutschlandweit Baufinanzierungsberater (m/w/d) (FOTO) Limburg a. d. Lahn (ots) - Die Heun Finanz GmbH möchte den Weg der Expansion konsequent weiterverfolgen und sucht in Berlin, Leipzig, Bremen und München nach Beraterinnen und Beratern, die in Festanstellung oder freiberuflich in der Baufinanzierungsbranche tätig sein möchten. Gesucht werden Persönlichkeiten, die mit Engagement und Leidenschaft die Unternehmensphilosophie verkörpern. Weitere Informationen auf http://www.heun-finanz.de/karriere/stellenangebote

Als einer der größten deutschen Baufinanzierungsvermittler mit über 86 Vermittlerinnen und Vermittlern arbeitet die Heun Finanz GmbH jeden Tag daran, möglichst viele Menschen bei der Suche nach ihrem Eigenheim zu unterstützen. Dabei bietet das Unternehmen sehr viel mehr als die Hausbank vor Ort. Über die eigene Plattform wird ein transparenter Marktvergleich von über 400 Banken durchgeführt. So können für jedes Projekt die bestmöglichen Konditionen gefunden werden.

Die Heun Finanz GmbH hat das Jahr 2020 trotz aller Einschränkungen, die im Zuge der Bekämpfung der Pandemie in Kauf genommen werden mussten, mit einem Rekordergebnis beendet. Das Unternehmen stellte sich innerhalb kürzester Zeit auf die neuen Arbeitsumstände ein und konnte sein hohes Level an Serviceorientiertheit beibehalten. Um weiterhin nah am Marktgeschehen zu bleiben, wurden durch die Nutzung der vielfältigen digitalen Möglichkeiten sämtliche Vertriebskanäle offengehalten. http://www.heun-finanz.de

