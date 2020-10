OTS: HORANDO / HORANDO: Die zehn meistverkauften Uhren im Jahr 2020 (FOTO)

HORANDO: Die zehn meistverkauften Uhren im Jahr 2020 (FOTO) Hildesheim (ots) -

- HORANDO präsentiert die meistverkauften Uhren der ersten drei Quartale - Rolex und Omega dominieren die Charts - Kundenlieblinge auch als Empfehlung für die kommende Weihnachtssaison

HORANDO hat sich auf die Digitalisierung des traditionellen Uhrenhandels spezialisiert und zählt zu den führenden Plattformen für die Vermarktung von Luxusuhren. Neben einem breiten Angebot an neuen Uhren, bietet das Unternehmen auch einen An- und Verkauf von gebrauchten Uhren, sowie einen eigenen Uhrenservice und ein Magazin an. Aktuell unterhalten Sie ein Büro in Niedersachsen und einen Showroom im UNESCO Weltkulturerbe Bamberg.

Die "Financial Times" zeichnet HORANDO im März 2020 als eines der am 1000 schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aus.

Mit der Weihnachtssaison vor der Tür, kommt die altbekannte Frage auf: Was soll man bloß verschenken?

Damit gar nicht erst Stress aufkommt, lohnt es sich, frühzeitig zu planen. Und weil Uhren die Klassiker unter den Geschenken sind, präsentiert HORANDO schon jetzt die Verkaufsschlager des bisherigen Jahres 2020. Wer sich entscheidet, eine Luxusuhr zu verschenken, muss sich nicht verpflichtet fühlen, das Teuerste vom Teuersten zu nehmen. Qualitativ hochwertige und besondere Uhren finden sich in jedem Preissegment, dementsprechend hoch sind auch die preislichen Unterschiede in den Top 10. Horando zeigt, welche Uhren von dem 01.01. bis 30.09.2020 besonders beliebt waren und vielleicht gerade deswegen ein perfektes Geschenk abgeben würden.

Die Bestseller der letzten drei Monate geben eine klares Statement ab: Rolex hat eindeutig die Krone auf! Die Schweizer Uhrenmanufaktur ist die wahrscheinlich bekannteste Marke für Luxusuhren weltweit. Seit 1905 steht Rolex für eine Exzellenz und Dauerhaftigkeit, die Uhrenliebhaber zu schätzen wissen und die dem Unternehmen seit Jahren Ruhm und Anerkennung bescheren. Dass Rolex die Bestsellerliste mit sechs Platzierungen inklusive der Top 5 dominiert, ist dabei nur konsequent. Eine Rolex ist derart zeitlos und dabei so besonders, dass sie sich hervorragend als Geschenk eignet - sowohl für die Liebsten als auch für sich selbst.

Ebenfalls beliebt und dabei etwas günstiger ist die Marke, die es mit drei Platzierungen in das Top-10 Ranking geschafft hat: Omega. Ebenfalls aus der Schweiz, aber ein gutes halbes Jahrhundert älter als Rolex, ist Omega die einzige Uhrenmanufaktur, die mit einer Uhr schon auf dem Mond war. Die Mondlandung ist zwar schon 51 Jahre her, Omegas Uhren begeistern und faszinieren jedoch bis heute.

Der dritte Schweizer im Bunde ist TAG Heuer: die Marke, die sich ganz dem (Motor-)Sport verschrieben hat und mit Stolz von sich behaupten kann, die genauesten Zeitmesser der Welt herzustellen. Wenn auch nur mit einer Platzierung vertreten, bietet TAG Heuer allerdings auch die preisgünstigste Uhr unter den Bestsellern. Wer es also ein bisschen sportlicher und trotzdem hochwertig mag, wird bei Uhren dieser Marke gewiss fündig.

Jede einzelne Uhr des Rankings ist etwas Besonderes und zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Uhren in 2020. Weil luxuriöse Uhren für die meisten Käufer auch eine Investition darstellen, sollte der Uhrenkauf gut überlegt und beraten sein. Und wer sich dann letztendlich entschieden hat, muss anschließend häufig feststellen, dass Luxusuhren auch lange Lieferzeiten mit sich bringen... Nicht so bei HORANDO. Schnelle Lieferzeiten und eine gute, persönliche Beratung liegen dem Unternehmen seit jeher am Herzen. Das bedeutet, dass die sofort verfügbaren Uhren überdurchschnittlich schnell bereitgestellt und versendet werden - Weihnachtsgeschenke können also tatsächlich in der Saison gekauft werden und bedürfen nicht monatelanger Planung.

Unter normalen Bedingungen heißt das Team von HORANDO Kunden auch gerne vor Ort im Bamberger Showroom willkommen und steht Besuchern persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Aufgrund der aktuellen Situation, durch Covid-19 bleibt der Showroom, der allgemeinen Gesundheit zu Liebe vorerst geschlossen - den vollen Service können Kunden online aber natürlich trotzdem in Anspruch nehmen.

Für weitere Informationen und persönliche Beratung lohnt sich ein Besuch der Website http://www.horando.de .

