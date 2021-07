OTS: IFCO Systems / IFCO ernennt Iñigo Canalejo zum Vice President, ESG

IFCO ernennt Iñigo Canalejo zum Vice President, ESG München (ots) - Iñigo Canalejo baut das in sich nachhaltige Geschäftsmodell von IFCO weiter aus und sorgt für die erfolgreiche Umsetzung dessen ambitionierter ESG-Strategie

IFCO (https://www.ifco.com) , der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel, ernennt zum 1. 8.2021 Iñigo Canalejo (https://www.linkedin.com/in/i%C3%B1igo-canalejo-lasarte-383b0/) zum Vice President, ESG (Environmental, Social & Governance). IFCO verfolgt seine ESG-Strategie mit Nachdruck und möchte die weltweiten Lieferketten für frische Lebensmittel nachhaltiger gestalten.

Das Geschäftsmodell von IFCO basiert auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das in sich nachhaltig ist. Erst kürzlich wurde die europäische Lift-Lock-Reihe an RPCs mit der Cradle to Cradle Certified® Silver-Zertifizierung ausgezeichnet. IFCO RPCs werden bis zu 120 Mal wiederverwendet, gereinigt, desinfiziert sowie am Ende ihrer Lebensdauer granuliert, um neue Behälter herzustellen. Dieses Vorgehen bietet zahlreiche Vorteile für die Umwelt. So ermöglicht IFCO im Vergleich zu Einwegverpackungen erhebliche CO2-, Wasser- und Energieeinsparungen sowie die Reduzierung von Feststoff- und Lebensmittelabfällen.

"In den vergangenen Jahren haben wir unsere Nachhaltigkeits-Agenda mit großem Erfolg umgesetzt. Ein Highlight war die Cradle to Cradle Certified® Silver-Zertifizierung, die unsere branchenführende Rolle unterstreicht. Bereits seit vielen Jahren setzen wir auf das Modell der Kreislaufwirtschaft. Ich freue mich sehr, Iñigo Canalejo in unserem Team zu begrüßen. Er weist jahrelange Erfahrung in der Leitung von ESG-Initiativen in der Branche auf und wird uns dabei unterstützen, IFCO an der Spitze der Nachhaltigkeit von Lieferketten zu positionieren", erklärt Michael Pooley (https://www.linkedin.com/in/mike-pooley-581b6ba/) , CEO von IFCO.

