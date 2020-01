OTS: ING Deutschland / Daniel Llano rückt in Vorstand der ING Deutschland auf ...

Daniel Llano rückt in Vorstand der ING Deutschland auf (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Daniel Llano Manibardo (45), bisher Generalbevollmächtigter und Head of Retail Banking, ist seit dem 1. Januar 2020 neues Vorstandsmitglied der ING in Deutschland. Der gebürtige Spanier verantwortet im Vorstand der Bank das Privatkundengeschäft, darunter die digitalen Kanäle der Bank und alle Retail-Produkte. Darüber hinaus zeichnet er für das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen (SME) verantwortlich. Llano ist seit dem 1. Februar 2018 bei der ING in Deutschland. Zuvor war er Head of Retail Banking bei der ING in Rumänien.

"Mit Daniel Llano begrüßen wir einen sehr erfahrenen Kollegen im Vorstand der ING Deutschland. Seine umfassenden Fachkenntnisse im digitalen Banking und seine Erfahrungen aus anderen europäischen Märkten werden uns dabei helfen, das Retail- und SME-Geschäft im Sinne unserer Kunden weiterzuentwickeln", sagt Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING Deutschland. "Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit und gratuliere Daniel im Namen des gesamten Vorstands."

Llano begann seine Karriere 1997 bei JP Morgan in London, bevor er 1999 zu Arthur Andersen nach Madrid wechselte. 2001 startete er bei der ING in Spanien, wo er verschiedene Managementpositionen innehatte, unter anderem in den Bereichen Operations, Produktmanagement sowie Customer Intelligence & Analytics. Schließlich verantwortete er in Spanien die Produktstrategie für Privatkunden. Im Sommer 2014 wechselte Llano als Head of Retail Banking zur ING in Rumänien. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden.

