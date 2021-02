OTS: InterGest WORLDWIDE GmbH / Panama: Business-Hub für die ganze Region / ...

Panama: Business-Hub für die ganze Region / InterGest erweitert weltweites Partnernetz um den Standort Panama-City Saarbrücken (ots) - Lateinamerika ist auch für kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen zu einer interessanten Absatzregion geworden - auch wenn die Region in zahlreiche und sehr unterschiedliche Ländermärkte aufgesplittert ist. In jedem der Staaten Mittel- und Südamerikas mit einer Niederlassung vertreten zu sein, ist gerade beim Beginn der Markterschließung in jedem einzelnen der Märkte kaum realisierbar. "Der Standort Panama bietet sich als Brückenkopf in die gesamte Region an", begründet Prof. Peter Anterist die neue Präsenz, die die Anzahl der InterGest-Standorte auf mittlerweile 52 Länder weltweit ausdehnt.

Panama ist nicht nur durch seinen Kanal zu einem Hub des in den letzten Dekaden dynamisch gewachsenen Welthandels geworden. Das Land versucht aus dieser Rolle wirtschaftliche Zukunftsperspektiven zu entwickeln. So wurde auch der Flughafen von Panama City zu einem internationalen Drehkreuz: Er bietet wie kein anderer Flughafen in der gesamten Region Verbindungen in nahezu alle Großstädte in Süd- und Mittelamerika, aber auch in die USA und nach Europa.

"Wenn die Mobilitätsbeschränkungen nach der Corona-Krise wieder wegfallen, lassen sich von Panama aus Kunden aus ganz Lateinamerika betreuen", argumentiert Gregor Vorderwülbecke für den Standort. Der InterGest-Partner selbst ist seit mehr als zehn Jahren in Lateinamerika und als Partner des InterGest (https://www.intergest.com) Netzwerks in Mexiko aktiv. "Mittelständler können ohne den persönlichen Kontakt zu Kunden und Partnern in der Region kaum nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen", berichtet er. "Mithilfe der InterGest-Services kann das Unternehmen sich ganz auf diese Kernaufgabe konzentrieren."

Die Besteuerung in Panama verdient laut Vorderwülbecke nicht das Pauschalurteil, das nach dem Auftauchen der sogenannten "Panama-Papers" im Umlauf war: "Es ist überhaupt keine Frage, dass InterGest auch in Panama wie in allen Niederlassungen weltweit für die Kunden sicher stellt, dass alle Dienstleistungen stets transparent, absolut regelkonform und der geltenden Gesetzgebung entsprechend erbracht werden."

Knotenpunkt für Lateinamerika

Die Republik Panama selbst fördert die reale Ansiedlung von Unternehmen, die dem Land bei Erweiterung der digitalen Wertschöpfung rund um die globale Logistik helfen können. Hier sind es vor allem IT-basierte Dienstleistungen, die das Land bei der Ansiedlung steuerlich sehr stark fördert. Vorderwülbecke erläutert: "Die leichte Erreichbarkeit des Standorts sorgt auch dafür, dass IT-Experten und Talente aus ganz Lateinamerika für den Aufbau von Digital-Unternehmungen verfügbar sind."

Auf der Atlantikseite des Kanals hat Panama zudem mit der Colón Free Zone (CFZ) eine zollfreie Handelsdrehscheibe für die gesamte Region geschaffen, die fast so viel importiert wie die Republik Panama selbst und über 15-mal mehr exportiert. Der internationale Flughafen Tocumen hat sich dort zu einem globalen Logistikhub für den E-Commerce mit Konsumgütern, Pharmazeutika und Chemikalien entwickelt. Auch der neue Intergest-Kooperationspartner DB Schenker nutzt die CFZ für die Distribution in die Region.

Erst im Dezember 2020 hatte InterGest eine Kooperation mit dem Logistik-Riesen DB Schenker Deutschland AG begründet, die hierfür die Bereiche Employee Move & Relocation und Goods & Furniture Logistics sowie DB SCHENKERfairs für Messelogistik anbieten.

InterGest Panama & CA S.A. Geschäftsführer: Gregor Vorderwülbecke Vía Tocumen, San Antonio, Calle Pedro J. Ameglio Centro Comercial Villa Internacional, local No. 2, Planta Baja Ciudad de Panama Panama Tel. +52 222 426 6802 mailto:info.panama@intergest.com https://www.intergest.com/weltweit/state/firmengruendung-panama/

