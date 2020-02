OTS: Interhyp AG / Bauzinsen sind im Februar wieder leicht gefallen (FOTO)

Bauzinsen sind im Februar wieder leicht gefallen (FOTO) München (ots) -

- Immobilienkäufer erhalten zehnjährige Darlehen unter 0,8 Prozent - Coronavirus lässt Investoren vermehrt deutsche Staatsanleihen nachfragen, was auch die Zinsen für Immobiliendarlehen sinken lässt

Der Zinsanstieg beim Baugeld im Dezember und Januar war nur von kurzer Dauer. Anfang Februar liegen die Konditionen für Darlehen 0,1 Prozentpunkte niedriger. Immobilienkäufer können zehnjährige Darlehen oft zu Zinsen von unter 0,8 Prozent aufnehmen. "Die aktuelle Geldpolitik der Zentralbanken stützt das Niedrigzinsniveau insgesamt. Zudem führen globale Unsicherheiten immer wieder zu einer verstärkten Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen und in der Folge zu niedrigen Bauzinsen", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. So nähre aktuell die Verbreitung des Coronavirus Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft belastet werden könne. Von weiterhin niedrigen Zinsen für Immobilienkredite in den nächsten Wochen sowie im Jahresverlauf geht in einer Umfrage von Interhyp eine Mehrheit der befragten Experten von zehn deutschen Kreditinstituten aus. Kurzfristige Schwankungen sind dabei möglich.

Nach dem Brexit und der gescheiterten Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump bleiben die Märkte volatil. Wie anfällig die Märkte für auftretende Sorgen der Anleger sind, zeigen die Reaktionen auf die Verbreitung des Coronavirus. Investoren befürchten, dass die Konjunktur belastet werden könne, da die weltweite Abhängigkeit von der Wirtschaftsnation China in den vergangenen Jahren zugenommen hat und Reisebeschränkungen den Handel lähmen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist sich der fragilen weltweiten Lage bewusst. Zur ersten Sitzung im neuen Jahr kündigte die neue EZB-Chefin Lagarde an, die Strategie der EZB intensiv zu prüfen. Gleichzeitig halten die Notenbanker an der Niedrigzinspolitik und den Anleihekäufen fest. Die aktuellen Wirtschaftsdaten stützen diesen Kurs. Die Inflation in der Euro-Zone liegt weiter unter der EZB-Zielmarke.

Laut Interhyp finden Immobilienkäufer seit Monaten und voraussichtlich auch weiterhin günstige Finanzierungsbedingungen vor. Die staatliche Förderbank KfW weise in einigen aktuellen Förderprogrammen, unter Berücksichtigung der Tilgung, sogar negative Effektivzinsen aus. Interhyp empfiehlt Immobilienkäufern, das Zinsumfeld genau zu beobachten.

"Immobilieninteressenten mit Finanzierungsbedarf sollten frühzeitig verschiedene Szenarien durchspielen", rät Mirjam Mohr. Der Weg ins eigene Heim werde auch durch digitale Services immer leichter. Zum Beispiel biete Interhyp mit dem Service Interhyp Home auf der Website die Möglichkeit, Baufinanzierungsangebote einfach und umfassend zu vergleichen.

Weitere Informationen, die Einschätzung der Experten und Finanzierungstipps von Mirjam Mohr im Video in den Zins-Charts von Interhyp unter https://www.interhyp.de/zins-charts/.

Pressekontakt:

Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, www.interhyp.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12620/4513944

OTS: Interhyp AG