OTS: Interhyp AG / Interhyp ist erneut ein "Great Place to Work" / ...

Interhyp ist erneut ein "Great Place to Work" / Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen wiederholt als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet München (ots) - Auch in diesem Jahr zählt die Interhyp Gruppe zu den Top 100 Unternehmen des Wettbewerbs "Deutschlands beste Arbeitgeber 2020". Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen Unternehmenskultur sowie attraktiven Arbeitsbedingungen. Die Interhyp Gruppe beschreibt sich selbst als "Das Zuhause der Baufinanzierung" und möchte auch seinen Mitarbeitenden ein berufliches Zuhause sein. Das erneute Qualitätssiegel von Great Place to Work bestätigt den Erfolg dieser Maßnahmen.

Bewertungsgrundlage der Studie war eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Interhyp zu zentralen Arbeitsplatzthemen. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Bewertung der Mitarbeitenden steht im Vordergrund und trägt deshalb zu zwei Dritteln zum Gesamtergebnis bei. Am Great Place to Work Dachwettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020" beteiligten sich bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen.

Das Ergebnis: Besonders die hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen zeichnet sich in verschiedenen Bereichen ab. Zum einen fühlen sich neue Kolleginnen und Kollegen bei der Interhyp Gruppe schnell willkommen (94 Prozent). Zum anderen zeigt sich die offene Unternehmenskultur auch bei dem hohen Zustimmungswert der freundlichen Arbeitsatmosphäre (94 Prozent). Noch größer ist mit 97 Prozent die ehrliche Bereitschaft, Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens weiterzuempfehlen.

"Wir sind sehr stolz, dass unsere Mitarbeiter auch nach 20-jährigem Bestehen so von unserem Geschäftsmodell überzeugt sind", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp AG und ergänzt: "Besonders was unsere Sozialleistungen angeht, sehen wir eine beachtliche Entwicklung in die richtige Richtung: 88 Prozent nehmen diese als attraktiv und besonders wahr. Im Vergleich zu unserer Erstteilnahme vor sieben Jahren haben wir uns hierbei signifikant verbessert." Die Interhyp Gruppe hat es sich auch im Jahr 2020 zum Ziel gemacht, die Attraktivität des Unternehmens zu steigern, um künftig noch mehr Menschen ein berufliches Zuhause zu bieten.

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 110 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.

