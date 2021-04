OTS: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG / LBS Immobilien GmbH: ...

LBS Immobilien GmbH: Wohnimmobilien hoch im Kurs / Zusammenarbeit in Immobilienfinanzierungszentren ermöglichen flächendeckende Beratung Kiel (ots) - Die in Schleswig-Holstein tätige LBS Immobilien GmbH konnte insgesamt an das gute Vorjahresergebnis bei der Immobilienvermittlung anknüpfen. 1.102 Objekte mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von 290,1 Mio. Euro wurden im letzten Jahr durch die LBS-I vermittelt.

Der Schwerpunkt bei den Objektarten lag im Bereich der Einfamilienhäuser mit einem Vermittlungs-Anteil von 54 Prozent, gefolgt von den Eigentumswohnungen mit einem Vermittlungsanteil von 33 Prozent. In beiden Objektarten dominierte die Gebrauchtimmobilie.

"Wer auf dem derzeit engen Markt seine Traumimmobilie finden möchte", so Wolfgang Ullrich, Geschäftsführer der LBS-I, "benötigt neben Durchhaltevermögen auch eine solide Finanzierung. Eigentum wird stark nachgefragt, das Angebot ist knapp, die Preise weiter gestiegen."

Die Preisentwicklungen sind regional je nach Lage zum Ballungsraum Hamburg oder zu mehr ländlich geprägten Wohnräumen unterschiedlich ausgeprägt. Aktuelle Ergebnisse hierzu sind beispielsweise im neu erschienenen LBS-Immobilienmarktatlanten Hamburg und Umland 2021* veröffentlicht.

Flächendeckende Zusammenarbeit mit Finanzierungsexperten in Immobilienfinanzierungszentren (IFZ)

"Der Slogan 'Wohnen muss jeder' ist nicht neu", so Ullrich, "aber gerade in der Corona-Krise aktueller denn je." Lockdown und Ausgangssperren, Homeoffice und Homeschooling haben den eigenen vier Wänden noch mehr Bedeutung gegeben.

In den neu gegründeten Immobilienfinanzierungszentren hilft ein Team von Finanzierungs-, Immobilien- und Bausparexperten dem Kunden, bei der Suche nach seiner Traumimmobilie und der dazu passenden Finanzierung.

Hierzu können die Berater auf Angebote von über 400 Partnern zugreifen.

An mehr als 30 Standorten im Geschäftsgebiet können Kaufinteressierte ihre LBS-I- und LBS-BeraterInnen persönlich treffen. Selbstverständlich sind sie per Mail oder telefonisch erreichbar, kommen aber auch gern zu ihren Kunden nach Hause. Videoberatung und Servicechats stehen als weitere digitale Lösungen für Beratungsgespräche zur Verfügung.

* Die Studie gibt es als kostenlosen Download unter http://www.lbs.de (Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-Hamburg).

Über die LBS Immobilien GmbH Schleswig-Holstein

Führend in Schleswig-Holstein: Die LBS Immobilien GmbH ist der starke Partner an der Seite Ihrer Kunden. Egal ob sie kaufen, verkaufen oder mieten möchten. Als Immobilienspezialist kennt die LBS-I den Immobilienmarkt im Norden seit über 40 Jahren. Von Ein- und Mehrfamilienhäusern über Grundstücke, Wochenend- und Freizeitimmobilien bis zu Eigentumswohnungen. Zwischen Nord- und Ostsee stehen 18 Gebietsleiter mit ihren Teams flächendeckend als Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen zur LBS Immobilien GmbH Schleswig-Holstein unter: https://www.lbs-immoschleswigholstein.de

Pressekontakt:

Sie haben Fragen? Diese beantwortet gern: LBS-Pressesprecher Holger Schramm Telefon: 0431 20000-824 E-Mail: mailto:Holger.Schramm@lbs-shh.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107638/4879459

OTS: LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG