OTS: LikeMeat GmbH / Das LIVEKINDLY Collective sammelt 335 Millionen US ...

Das LIVEKINDLY Collective sammelt 335 Millionen US Dollar, um die Akzeptanz von pflanzlichen Lebensstil und Nachhaltigkeit im globalen Ernährungssystem zu beschleunigen (FOTO) New York / Berlin (ots) - Die Investitionsrunde fand unter der Leitung von The Rise Fund statt und wurde von Rabo Corporate Investments, S2G Ventures sowie bestehenden und neuen Investoren, welche die gleiche Mission verfolgen, unterstützt.

Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 535 Millionen US-Dollar innerhalb der ersten zwölf Monate zählt das LIVEKINDLY Collective zu den drei höchstfinanzierten und am schnellsten wachsenden Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel weltweit.

Das LIVEKINDLY Collective, ein Zusammenschluss von Traditions- und Start-up-Marken und auf dem Weg eines der weltweit größten Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel zu werden, gab heute eine erfolgreiche Kapitalerhöhung unter der Leitung von The Rise Fund bekannt, der globalen Impact-Investing-Plattform, die von TPG verwaltet wird. Neben Rabo Corporate Investments, dem Investmentarm der Rabobank, der auch in dieser Runde investierte, waren S2G Ventures sowie weitere bestehende und zusätzliche missionsorientierte Investoren beteiligt.

Die Investition schließt eine Wachstumsfinanzierungsrunde in Höhe von 335 Mio. US-Dollar ab, einschließlich umgewandelter 135 Mio. US-Dollar aus einer früheren Finanzierungsrunde, womit das Kollektiv in seinem ersten Jahr insgesamt 535 Mio. US-Dollar gesammelt hat. Mit dieser jüngsten Investition zählt das LIVKINDLEY Collective zu den drei höchstfinanzierten und am schnellsten wachsenden pflanzlichen Lebensmittelunternehmen weltweit.

"Unsere Mission ist es, pflanzenbasiertes Leben zur neuen Norm zu machen und ein gesünderes, nachhaltigeres globales Lebensmittelsystem durch unser internationales Portfolio zu schaffen, welches unterschiedliche, lokale Geschmäcker bedient", sagte David Knopf, CFO des LIVEKINDLY Collective. "Mit dem Abschluss dieser Finanzierungsrunde sind wir ideal positioniert, um unser Modell schnell zu skalieren und den globalen Wandel der Verbraucher hin zu gesunden, leckeren und nachhaltigen pflanzlichen Alternativen anzuführen."

Mit der Finanzierung wird die Expansion des Kollektivs in Wachstumsregionen wie die USA und China beschleunigt und Akquisitionen, wichtige Partnerschaften sowie Investitionen in pflanzenbasierte Innovationen gefördert.

"Wir bauen ein globales Pureplay im Bereich der pflanzlichen Alternativen auf, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft der Ernährung sind", sagte Roger Lienhard, Gründer und Executive Chairman der Blue Horizon Group und Gründer des LIVEKINDLY Collective. "In nur einem Jahr haben wir eine beträchtliche Summe an Kapital gesammelt, was die Dringlichkeit unserer Mission und die enorme Investitionsmöglichkeit, die sie darstellt, beweisen. Wir glauben, dass die Dynamik hinter der pflanzenbasierten Lebensweise - sowohl auf dem privaten als auch auf dem öffentlichen Markt - weiter wachsen wird."

The Rise Fund arbeitet mit wachstum- und potenzialstarken sowie visionären Unternehmen zusammen, die sinnvolle Renditen erwirtschaften und gleichzeitig die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben wollen. Diese Investition in das LIVEKINDLY Collective ist die zweite große Einlage von The Rise Fund in das globale pflanzenbasierte Ökosystem. Zudem ist Steve Ellis, Co-Managing Partner von The Rise Fund, zum 1. März 2021 dem Vorstand von LIVEKINDLY Collective beigetreten.

"Wir freuen uns, mit dem LIVEKINDLY Collective und seinem Ökosystem aus innovativen Unternehmen und Weltklasse-Führungskräften zusammenzuarbeiten, um die wachsende globale Nachfrage nach gesunden, pflanzenbasierten, Clean-Label-Optionen zu erfüllen", sagte Ellis. "Das einzigartige, missionsgetriebene Modell des Unternehmens funktioniert über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Saatgut bis zum Teller, um die weltweite Akzeptanz von pflanzlichen Alternativen voranzutreiben und einen gesünderen Planeten für alle zu schaffen."

Das LIVEKINDLY Collective hat fünf Unternehmen unter seinem Dach angesiedelt. Neben Ellis hat das Unternehmen kürzlich sechs neue Direktoren eingesetzt: Suzy Amis Cameron, Barbara Kux, Shujun Li, Paul Polman, Walter Robb und Gaby Sulzberger.

Das LIVEKINDLY Collective wurde von der Blue Horizon Group aus der Überzeugung heraus gegründet, dass pflanzliche Alternativen die Kraft haben, das globale Ernährungssystem nachhaltig zu gestalten. Die Mission des LIVEKINDLY Collective ist es, pflanzenbasiertes Leben zur neuen Norm zu machen. Als ein Kollektiv von Gründern, Unternehmern und Geschäftsführern aus der ganzen Welt ist das LIVEKINDLY Collective einzigartig positioniert, um schnell und in einem großem Umfang Wirkung zu erzielen. Mit seinen Marken Oumph, The Fry Family Food Co, LikeMeat und No Meat bietet das LIVEKINDLY Collective den Verbrauchern auf der ganzen Welt gesunde, nachhaltige sowie köstliche Lebensmittel an. Darüber hinaus ist das Unternehmen die Stimme der pflanzenbasierten Bewegung und kommuniziert informative, unterhaltsame und inspirierende Inhalte über seine Medien- und Lifestyle-Plattform LIVEKINDLY unter http://www.livekindly.com und @livekindlyco auf Instagram. Das LIVEKINDLY Collective hat 470 Mitarbeiter und verkauft weltweit in mehr als 40 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.thelivekindlyco.com .

The Rise Fund ist die weltweit größte globale Impact-Plattform mit dem Ziel, neben wettbewerbsfähigen finanziellen Erträgen auch messbare, positive soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen. Mit einem Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar arbeitet The Rise Fund mit wachstums- und potenzialstarken sowie visionären Unternehmen zusammen, die die Macht haben, die Welt zu verändern. The Rise Fund mit Hauptsitz in San Francisco wurde 2016 von TPG in Partnerschaft mit Bono und Jeff Skoll gegründet und bietet tiefgreifende Expertise in Geschäftslösungen, die helfen, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erreichen. Als Teil von TPG bietet The Rise Fund Investitionsressourcen, Kompetenzen zum Geschäftsaufbau, rigorose Analysen und ein globales Netzwerk, um Portfoliounternehmen zu helfen, ihr Wachstum und ihre Auswirkungen zu beschleunigen. The Rise Fund ist in der Lage, in einer Vielzahl von Sektoren und Ländern in großem Umfang zu investieren und konzentriert sich dabei auf die Bereiche Bildung, Energie, Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Finanztechnologie, Gesundheitswesen und Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.therisefund.com (https://therisefund.com/) oder @therisefund auf Instagram.

