OTS: LKQ Europe / LKQ Europe übertrifft bei der EBITDA-Marge Segmentprognose ...

LKQ Europe übertrifft bei der EBITDA-Marge Segmentprognose fürs zweite Halbjahr 2020 (FOTO) Zug (ots) - Starke zweite Hälfte im europäischen Markt: Segment-EBITDA-Marge von 8,9 % lag über der beim LKQ-Investorentag im September 2020 präsentierten Spanne von 8,0 % - 8,5 %.

Die LKQ Corporation (Nasdaq:LKQ) hat am 18. Februar 2021 die Ergebnisse des vierten Quartals und des gesamten Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht. Diese belegen, trotz gedämpfter Umsatztrends aufgrund der Mobilitätseinschränkungen durch COVID-19, kontinuierliche Verbesserungen bei der Betriebs- und Bilanz-Produktivität, sowie weiteren Schuldenabbau.

Dominick Zarcone, President und Chief Executive Officer sagte: "Wir haben wieder starke Quartalsergebnisse vorgelegt, wobei das vierte Quartal 2020 den zweithöchsten Quartalsgewinn für 2020 und gleichzeitig den höchsten Gewinn innerhalb eines vierten Quartals in der gesamten Unternehmensgeschichte ausweist. Mit unserem Europa-Geschäft haben wir 2020 ein starkes zweites Halbjahr abgeschlossen: Die Segment-EBITDA-Marge lag mit 8,9 % über der Spanne von 8,0 % - 8,5 %, die wir beim LKQ-Investorentag im September 2020 vorgestellt hatten. Mit Blick auf das vor uns liegende Jahr bin ich zuversichtlich, dass unser starkes operatives Geschäft, unsere Bilanz und unser Free Cashflow, LKQ für solides Wachstum und Wertschöpfung bei unseren Stakeholdern positionieren."

Der Umsatz für das vierte Quartal 2020 lag mit USD 2,95 Mrd. 1,9 % unter den USD 3,01 Mrd. des vierten Quartals 2019. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2020 lag mit USD 11,6 Mrd. 7,0 % unter dem des Vorjahres mit USD 12,5 Mrd.

LKQ Europe, ein Tochterunternehmen der LKQ Corporation, hat die Auswirkungen der COVID-19-Krise dank einer starken Fokussierung auf eine stabile Lieferkette und striktes Kostenmanagement von Beginn an gut gemeistert, zusätzlich unterstützt durch die Fortschritte bei der Umsetzung des 1 LKQ Europe-Programms.

"Die Gesundheit und Sicherheit unserer rund 26.000 europäischen Mitarbeiter waren während der Pandemie unser wichtigstes Anliegen. Seit den ersten Tagen der Pandemie haben wir Vorkehrungen getroffen, um unser Geschäft, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden zu schützen. Angesichts der COVID-19-Auswirkungen auf unser Geschäft haben wir rasch konsequente Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen und konnten an praktisch allen Kostenstrukturen ansetzen. Unsere Teams haben sich weiterhin voll und ganz auf unsere Kunden konzentriert, um sie in einer herausfordernden Zeit zu unterstützen. Abhängig vom Impffortschritt, erwarten wir in Europa eine Erholung ab dem zweiten Quartal 2021. 2021 wird ein wichtiges Jahr für unsere europäische Integration sein", sagte Arnd Franz, CEO von LKQ Europe.

Der Umsatz von LKQ Europe lag im vierten Quartal 2020 bei USD 1,43 Mrd., ein Anstieg von 0,6 % gegenüber USD 1,42 Mrd. im vierten Quartal 2019. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2020 betrug USD 5,49 Mrd., ein Rückgang von 5,9 % im Vergleich zu USD 5,83 Mrd. im gleichen Zeitraum 2019. Die Ziele für die europäische EBITDA-Marge, die auf dem Investorentag am 10. September 2020 vorgestellt wurden, bleiben unverändert.

Über LKQ Europe

Die LKQ Europe GmbH mit ihrem Sitz in Zug, Schweiz, ist ein Tochterunternehmen der LKQ Corporation. LKQ Europe ist der führende Großhändler von Ersatzteilen für Autos, Nutzfahrzeuge und Industriefahrzeuge in Europa. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 26.000 Mitarbeiter in mehr als 20 europäischen Ländern und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 5,2 Milliarden EUR. LKQ Europe verfügt über ein Netz von über 1.000 Niederlassungen und beliefert rund 100.000 freie Werkstätten in über 20 Ländern.

Die Gruppe besteht aus den Unternehmen Euro Car Parts, Fource, RHIAG Group, Elit, Auto Kelly, der STAHLGRUBER Group sowie dem Recyclingspezialisten Atracco. LKQ hält auch eine Minderheitsbeteiligung an Mekonomen.

Weitere Informationen, den Audio-Webcast der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Jahres 2020 sowie die dazugehörige Bildschirmpräsentation können Sie unter http://www.lkqcorp.com im Bereich Investor Relations abrufen.

Pressekontakt:

Investor Relations Contact Joseph P. Boutross Vice President, Investor Relations LKQ Corporation T +1 312 621-2793 E mailto:jpboutross@lkqcorp.com

Media Contact Europe Dr. Christiane Lesmeister Director of Communications LKQ Europe GmbH Zählerweg 10 6300 Zug T +41 41 884 84 41 M +41 79 728 65 84 E mailto:christiane.lesmeister@lkqeurope.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150181/4845601

OTS: LKQ Europe