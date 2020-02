OTS: Lucht Probst Associates / CapTech-Welle erreicht die Schweiz: LPA-Gruppe ...

CapTech-Welle erreicht die Schweiz: LPA-Gruppe eröffnet Dependance in Zürich Frankfurt am Main, Gruezi, Zürich (ots) -

- Nach der Akquisition des Schweizer FinTechs AAAccell Anfang des Jahres baut die LPA-Gruppe ihre Präsenz in der Schweiz weiter aus. - Zwei ausgewiesene Technologie-, Transformations- und Bankenexperten an Bord: Selda Kocbay (ehemals Accenture und Capco) und Philippe Andermatt (ehemals Ernst & Young und Capco) steigen als Consulting-Partner ein. - Der anhaltende Kostendruck sowie der wachsende Digitalisierungs- und Automatisierungsbedarf in der Schweizer Banken, Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktbranche steigert die Nachfrage nach individualisierten Technologielösungen und Beratungsleistungen rund ums Kerngeschäft.

Lucht Probst Associates (LPA, im Web: http://www.l-p-a.com), eines der weltweit führenden Technologie- und Beratungshäuser für Kapitalmarkt-Technik-Lösungen (CapTech), setzt seine internationale Expansion fort und ist nun auch mit einem eigenen Standort in der Schweiz vertreten. Die Schweizer LPA-Dependance hat ihren Sitz im Zentrum der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktmetropole Zürich. Erst Anfang des Jahres hatte die LPA-Gruppe die Akquisition des preisgekrönten Schweizer FinTechs AAAccell verkündet und verstärkt nun durch die Eröffnung eines eigenen Büros vor Ort ihren lokalen Footprint. Während AAAccell das Portfolio der LPA-Gruppe mit KI- und Machine Learning-Lösungen für das Risiko- und Asset Management weiter stärkt, liegt der Schwerpunkt des Züricher LPA-Standorts neben den eigenen Software Lösungen rund um die CapTech Suite insbesondere auf Consulting-Leistungen für die Schweizer Kunden des Unternehmens.

Als neue Partner im Consulting-Bereich für den Züricher Standort hat die LPA-Gruppe mit Selda Kocbay und Philippe Andermatt zwei ausgewiesene Kapitalmarkt- und Wealth Management-Experten mit langjähriger Technologieerfahrung verpflichtet. Kocbay blickt auf mehr als 13 Jahre in der Kapitalmarkt-, Technologie- und Beratungsbranche zurück. Die gebürtige Österreicherin startete ihre Karriere bei Accenture, war anschließend mehrere Jahre in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Credit Suisse und zuletzt bei Capco tätig. Philippe Andermatt arbeitete vor seinem Eintritt bei der LPA-Gruppe als Berater für Finanzdienstleister bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young und erwarb sich im Anschluss im Führungsteam von Capco einen Ruf als exzellenter Kenner der Wealth- und Asset Managementbranche.

Vor dem Hintergrund aktueller Kundenanfragen einerseits und bereits laufender Beratungs-, und Implementierungsprojekte andererseits wird bis zum Jahresende eine deutlich zweistellige Anzahl an Mitarbeitern für die LPA-Gruppe am Züricher Standort arbeiten. Die LPA-Gruppe kann bereits auf langjährige erfolgreiche Geschäftsbeziehungen in der Schweiz verweisen und zählt schon jetzt eine Vielzahl eidgenössischer Finanzinstitute zu seinen Kunden.

Der neue Standort in Zürich ist ein weiterer Baustein in der offensiven Wachstumsstrategie der LPA-Gruppe. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Kombination aus starkem Technologiefokus kombiniert mit Fachberatung sowie räumlicher wie kultureller Nähe zu Kunden die besten Ergebnisse ermöglicht.

Roland Probst, Gründer von LPA und Geschäftsführer LPA Zürich: "Mit der Eröffnung des Züricher Büros setzt die LPA-Gruppe einen weiteren, klaren Fußabdruck in der Schweiz und erreicht einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Wir fokussieren uns seit der Gründung im Jahr 1999 gezielt auf die fachliche Expertise gepaart mit digitaler Transformation der Kapitalmarktbranche. Wir sind somit schon seit einer Zeit als CapTech-Spezialist erfolgreich, als die Branche noch nicht einmal den Begriff dafür definiert hatte. Wir freuen uns sehr über die stark anziehende Nachfrage nach unserem Angebot, sowohl in der Beratung als auch mit Blick auf CapTech-Lösungen und sind stolz darauf, mit Zürich nun einen weiteren, weltweit bedeutenden Finanzmarktplatz zu erschließen. Es macht großen Spaß, von nun an noch enger mit unseren Schweizer Mandanten arbeiten zu können. Mit Selda Kocbay und Philippe Andermatt schärfen wir unser Profil und unseren Marktzugang nochmals."

Selda Kocbay, Partner von LPA am Züricher Standort: "Die LPA-Gruppe zählt zu den ausgewiesenen Innovatoren und Treibern der digitalen Transformation kombiniert mit entsprechender Beratungsleistung. Mit der jüngsten Akquise des Schweizer Start-ups AAAccell mit Fokus auf KI- und Machine Learning-Lösungen konnten wir zudem unser Angebot erweitern und weiter stärken. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Hybrid-Modell Beratungsdienstleistungen kombiniert mit Technologielösungen der richtige Ansatz ist. Wir freuen uns, unseren Kunden Mehrwert zu liefern und mit Ihnen ihr Geschäft auszubauen und dabei alle regulatorischen Vorgaben zu erfüllen."

Philippe Andermatt, Partner von LPA am Standort Zürich: "Ich freue mich darauf, mit der Standorteröffnung in Zürich ein weiteres Kapitel in der spannenden und dynamischen Wachstumsgeschichte aufschlagen und gestalten zu können. Von nun an haben wir den direkten Draht zu unseren Kunden und können vor Ort unsere Expertise im Finanzsektor platzieren. Darüber hinaus können wir zu den bereits vorhandenen großen Schweizer Kunden noch weitere namhafte Kunden für die LPA-Gruppe hinzugewinnen."

Über die LPA-Gruppe, vormals Lucht Probst Associates (LPA):

Die LPA-Gruppe ist eine Unternehmung aus Technologieunternehmen, die sich auf die Anforderungen und Merkmale der Kapitalmarktbranche spezialisiert hat und hierfür speziell entwickelte Produkte und Services (CapTech) anbietet. Das Kerngeschäft der mehrfach ausgezeichneten Unternehmensgruppe ist ihre kontinuierlich weiterentwickelte und erweiterte CapTech-Suite, eine Palette von marktführenden Technologielösungen für automatisierte Beratung, Vertrieb und Dokumentation für Finanzinstrumente, strukturierte Produkte und OTC-Derivate. Die Produkte und Services der LPA helfen Finanzdienstleistungsunternehmen im Bereich der Kapitalmarktaktivitäten ihre Innovationsfähigkeit zu erhöhen. Konkret unterstützen sie die Kunden darin, ihre Geschäftstätigkeiten zu skalieren (bspw. durch Automatisierung), Geschäftsprozesse nachhaltig zu optimieren und zu digitalisieren sowie sinkende Margen und Renditen wieder zu erhöhen - und das stets unter Beachtung und Erfüllung bestehender und zukünftiger regulatorischer Vorgaben. Neben den Produkten und Technologielösungen ihrer CapTech-Suite bietet die LPA-Gruppe strategische Beratungs-, Management- und Implementierungsdienstleistungen an. Im Headquarter in Frankfurt/M. sowie an zehn internationalen Standorten, unter anderem in Tel Aviv, London, Zürich, New York, Paris, Kopenhagen, Barcelona und Singapur, arbeiten derzeit knapp 400 Technologie- und Kapitalmarktexperten für ein internationales Kundenportfolio.

