OTS: Melitta Group Management GmbH & Co. KG / Geschäftsjahr 2019: Melitta ...

- Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gestiegen - Viele Fortschritte in der Umsetzung der Internationalisierungsstrategie - Ausgewogenes Geschäftsportfolio der Unternehmensgruppe macht Auswirkungen der Corona-Krise beherrschbar

Die Melitta Group hat das Geschäftsjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen. Trotz anhaltend ungünstiger Bedingungen auf den Währungs-, Kaffee- und Zellstoffmärkten erzielte die Unternehmensgruppe mit Sitz in Minden einen Umsatz in Höhe von 1.695 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg im gleichen Zeitraum um 8 Prozent auf insgesamt 5.654.

"Mit dem Geschäftsjahr 2019 sind wir sehr zufrieden", sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Group. "Wir haben in unserem Jubiläumsjahr nicht nur unseren Umsatz wie geplant um 10 Prozent gesteigert, sondern konnten auch unsere Marktanteile in vielen der für uns wichtigen Märkte ausbauen. Darüber hinaus haben wir in allen unseren Geschäftsfeldern erneut große Fortschritte in unserer Wachstums- und Internationalisierungsstrategie gemacht."

Wachstum in den Geschäftsfeldern

Im Geschäftsfeld Kaffee erzielte die Melitta Group 2019 erneut Rekordabsatzwerte. In Europa wurden 2019 so viele Neuprodukte wie nie zuvor in den Markt eingeführt. Außerdem wurden zahlreiche Initiativen entwickelt, um das bestehende Geschäft im europäischen Ausland auszubauen und in neue Märkte einzutreten. In Südamerika sind trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen erneut Marktanteile im Kaffee- und im Kaffeefiltergeschäft gewonnen worden. Ein Rekordumsatz entstand dabei im Segment Filterkaffee. In Nordamerika baute Melitta seinen Anteil im Filterpapiermarkt erneut aus. Außerdem erweiterte sich das Business-to-Business-Geschäft durch mehrere neue Großkunden deutlich. Insgesamt entstand im Geschäftsfeld Kaffee ein Umsatz in Höhe von 624 Mio. Euro. Dies entspricht 37 Prozent des Konzernumsatzes.

Das Geschäftsfeld Kaffeezubereitung erzielte einen Umsatz in Höhe von 482 Mio. Euro. Damit erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent. Zur Umsatzsteigerung haben Filtertüten und Kaffeemaschinen, insbesondere aber hochwertige Maschinen und Premiumprodukte sowie der Unternehmensbereich Melitta Professional Coffee Solutions (MPCS) wesentlich beigetragen. MPCS bietet der professionellen Heißgetränkezubereitung Vollautomaten für Kaffeespezialitäten, Filterkaffeemaschinen, einen technischen Kundendienst sowie Kaffee, Tee, Kakao und Zubehör.

Im Geschäftsfeld Haushaltsprodukte wurde erstmals das Mitte 2018 erworbene Unternehmen Cuki Cofresco im Jahresabschluss der Melitta Group vollständig berücksichtigt. Sowohl Cuki Cofresco als auch Cofresco erzielten einen im Vergleich zum Vorjahr höheren Umsatz, so dass insgesamt ein Ertrag für das Geschäftsfeld in Höhe von 539 Mio. Euro entstand. Dies entspricht einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreswert um 25 Prozent. Auch im Geschäftsfeld Haushaltsprodukte wurden zahlreiche neue Produkte eingeführt; viele davon setzen in ihren Märkten neue Nachhaltigkeitsstandards.

Internationalisierungsstrategie wird fortgesetzt - Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation

2014 hatte die Melitta Group ihr Strategieprogramm "Melitta 2020" aufgelegt. Das auf Wachstum und Internationalisierung ausgerichtete Programm wird auch die zukünftige Strategie der Unternehmensgruppe bestimmen. "Melitta 2020 hat sich voll und ganz bewährt", sagt Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung. "Wir haben mit diesem Programm die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt. In den kommenden Jahren werden wir unser Geschäft weiter internationalisieren und digitalisieren sowie unsere Nachhaltigkeit und Innovationskraft stärken."

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft - trotz Corona-Pandemie

Wie bei fast allen Unternehmen hat die Corona-Pandemie auch die Geschäftsaktivitäten der Melitta Group in den vergangenen Monaten erheblich beeinflusst. Dadurch kam es in einigen Unternehmensbereichen zu Umsatzeinbrüchen, in anderen dagegen zu einer steigenden Nachfrage. "Den damit verbundenen Auswirkungen auf die zentralen Finanzzahlen der Gruppe ist entschlossen entgegengetreten worden", so Stühmeier. "Neben vielen früh ergriffenen und umfassenden Maßnahmen, wie die Einführung von Kurzarbeit, ein restriktives Kostenmanagement und die Rückstellung diverser Investitionsprojekte, hat hier vor allem das hohe Engagement aller Mitarbeiter beigetragen."

Mit ihrem breiten Leistungsspektrum, ihrer internationalen Ausrichtung sowie ihrer finanziellen Stabilität sieht sich die Melitta Group gut für die Zukunft aufgestellt. Viele bedeutende Produktinnovationen, die aktuelle globale Trends wie Individualisierung und Premiumisierung berücksichtigen, sind im vergangenen Geschäftsjahr gelauncht worden. Große Wachstumschancen bestehen darüber hinaus im Außer-Haus-Geschäft.

Nachhaltiger Geschäftsbericht

Weitere Informationen zum Verlauf des Geschäftsjahr 2019 finden sich im Geschäftsbericht. Dieser steht als Print- sowie PDF-Bericht und erstmals auch als interaktive Onlineversion zur Verfügung. Der Printbericht wurde so ressourcenschonend wie möglich produziert; bei den verwendeten Materialien wurden durchgängig strenge Nachhaltigkeitsanforderungen berücksichtigt, z.B. besteht das Papier zu 90 Prozent aus recycelten Einwegbechern. Damit will die Melitta Group auch beim Geschäftsbericht ihren hohen Nachhaltigkeitsanspruch zum Ausdruck bringen.

Den Geschäftsbericht als PDF-Datei sowie die interaktive Onlineversion finden Sie hier (https://report.melitta-group.com/geschaeftsbericht-2019/) .

Die Melitta Group

Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur in Deutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Die wesentlichen Aufgaben liegen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Markenprodukten für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Mehr Informationen unter http://www.melitta-group.com .

