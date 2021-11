OTS: mgm technology partners GmbH / Akquisition des SAP-Lösungsanbieters ...

Akquisition des SAP-Lösungsanbieters Clientis AG verstärkt ERP-Kompetenz der mgm technology partners (FOTO) München (ots) -

- mgm technology partners erwirbt 100 Prozent der Anteile der Clientis AG aus dem Bayerischen Moosburg - Vorteile für beide Seiten: Know-how für SAP-Anschlussfähigkeit der mgm Low Code-Plattform, modellbasierte Entwicklung für SAP-Umgebungen - Erfolgreiche Geschäftsführung bleibt an Bord, Formwechsel und Umfirmierung in die "mgm integration partners GmbH" bis Ende des Jahres

Das Münchener Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen mgm technology partners GmbH (mgm) hat 100 Prozent der Aktien der Clientis AG übernommen und stärkt damit die eigene ERP-Kompetenz im SAP-Umfeld. Die Clientis AG ist Lösungsspezialist für SAP-Business-Prozesse, wurde vor 20 Jahren gegründet und hat Standorte in Moosburg bei München und Hamburg. Verkäufer der Anteile sind eine Gruppe Anteilseigner sowie die beiden Vorstände Miodrag Dick und Björn-Eric Friedsam, die der Gesellschaft auch künftig vorstehen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

SAP-Prozessoptimierung und Development

Die Spezialistinnen und Spezialisten der Clientis AG haben einen Fokus auf die Optimierung der SAP-Prozesse in den Systemlandschaften von Großunternehmen und Mittelständlern. Daneben gehören individuelle Entwicklungen, Mobile App Development und auch Systemaktualisierungen zum Leistungsangebot. In verschiedenen produzierenden Branchen gilt die Clientis-Expertise besonders den Prozessverbesserungen rund um die Supply Chains, von der Produktentwicklung über Einkauf und Produktion bis zur Auslieferung und Lageroptimierung. Bei allen Projekten arbeiten Expertinnen und Experten aus der Entwicklung, Analyse und Beratung eng zusammen. Das Unternehmen hat 60 festangestellte Mitarbeitende, von denen die meisten am Gründungs- und Hauptsitz Moosburg sitzen. Viele gehören bereits sehr lange dem Unternehmen an, das zeigt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von mehr als zehn Jahren.

"Eine unserer strategischen Entscheidungen ist die Erweiterung unseres Leistungsspektrums um SAP- und ERP-Lösungskompetenz", erläutert Hamarz Mehmanesh, Mitgründer und CEO von mgm. Bei vielen Kundenprojekten im Umfeld geschäftskritischer Anwendungen sei die SAP-Anschlussfähigkeit der von mgm entwickelten Systeme zunehmend ein Teil des Auftrags. "Es ergibt also Sinn, dass wir die maßgebliche SAP-Expertise für unsere eigene A12-Plattform schnell aufbauen. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit den neuen Kolleginnen und Kollegen der Clientis AG ein Team gefunden haben, das über dieses Know-how verfügt und beim Denken von IT-Architektur bis hin zum Wertesystem so ausgesprochen gut zu uns passt."

Zukunftsvision: SAP-Entwicklung und Low Code-Plattform aus einer Hand

Das Kerngeschäft der Clientis AG sind branchen- und kundenindividuelle Entwicklungsaufträge innerhalb der SAP-Systemfamilie jenseits reiner Einführungsprojekte. Als langjähriger Partner arbeitet die Clientis AG für namhafte Kunden aus dem Handel, dem Maschinenbau, der Bekleidungsindustrie sowie der Nahrungsmittelindustrie und Chemiewirtschaft. "Die Dynamik der Digitalisierung wird in allen Branchen zunehmen und langfristig noch nicht vorhersehbare Ausprägungen entwickeln", ist sich Clientis-Gründer und CEO Miodrag Dick sicher. "Wir sehen immer öfter, dass eine Ergänzung der mächtigen ERP-Systeme durch individuelle Satellitensysteme die beste Lösung für all diese Herausforderungen sein kann. Der mgm-Ansatz der modellbasierten Softwareentwicklung mit einem großen Low Code-Anteil verlagert IT-Entwicklungen konsequenterweise in die Fachabteilungen und macht Digitalisierung damit nachhaltiger", so Dick weiter.

Sein Vorstands-Kollege Björn-Eric Friedsam ergänzt: "Unsere Kunden können jenseits von bekannten ERP-Anwendungen bei Bedarf von den flexiblen mgm-Entwicklungen profitieren. Andererseits bringen wir mit unseren knapp 30 Jahren SAP-Erfahrung erprobte Entwicklungs- und Prozessberatungskompetenz für mgm-Kundenprojekte in hochkomplexen Enterprise-Umfeldern mit. Durch die Integration in die mgm-Familie und eine gemeinsame Geschäftsbasis können wir beides viel überzeugender und deutlich effizienter umsetzen als etwa in einer Partnerschaft."

Das bisherige Clientis-Geschäft mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden und Partnern bleibt eigenständig bestehen. Bis Ende 2021 erfolgt die Einbindung als "mgm integration partners GmbH" in die mgm-Markenfamilie. Das Unternehmen wird somit die Expertise für SAP-Entwicklung und Prozessoptimierung in der Wirtschaft und dem Public Sector bündeln.

Über mgm (ohne Clientis AG)

mgm technology partners entwickelt Enterprise Applikationen hauptsächlich für die Branchen Commerce, Insurance und Public Sector. Basis dabei ist der Ansatz der Digitalen Souveränität, nach der Organisationen die Hoheit und das Wissen über die eigenen IT-Systeme behalten. Hauptsitz des 1994 gegründeten Technologieunter-nehmens ist München, hinzu kommen mittlerweile 16 Standorte im In- und Ausland, darunter in den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag, Washington D.C. und Da Nang (Vietnam). Insgesamt sind über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. Seit 2006 ist mgm eine Division der Allgeier SE in München, an der Spitze steht mit Hamarz Mehmanesh weiterhin einer der Gründer und Teilhaber. Zusammen mit den spezialisierten Tochterfirmen mgm consulting partners (Managementberatung für CIO Advisory, Organisationsentwicklung und Change-Management) und mgm security partners (Web Application Security) deckt mgm eine große Bandbreite der Digitalisierungsthemen ab.

