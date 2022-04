OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA übernimmt Business Services ...

NTT DATA übernimmt Business Services and Technologies, um Kapazitäten im Bereich Global Managed Services auszubauen (FOTO) Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG (https://nttdata-solutions.com/de/) übernimmt Business Services & Technologies OOD, einen der führenden SAP-Dienstleister in Bulgarien, um ihre Kapazitäten im Bereich Global Managed Services weiter auszubauen. Als externer Partner von NTT DATA Business Solutions erbringt Business Services & Technologies ODD bereits seit einigen Jahren Dienstleistungen mit einem hohen Maß an Qualität und Flexibilität. Mit dem neuen Standort in Bulgarien wird NTT DATA Business Solutions über sechs globale Managed Services Center verfügen und in 31 Ländern weltweit vertreten sein.

Business Services & Technologies mit Hauptsitz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia wurde 2012 gegründet. Das Unternehmen ist auf digitale Transformationsprozesse auf Basis von SAP spezialisiert und bietet Geschäfts- und Implementierungsberatung sowie Managed Services für SAP-Lösungen wie Ariba, S/4HANA und SuccessFactors. Das umfangreiche Managed-Services-Portfolio beinhaltet Managed Cloud Services, Software Development Services sowie Application Management Services für Kunden aus verschiedenen Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dem Bauwesen und dem Automobilsektor.

"Wer auf den europäischen Märkten erfolgreich sein will, braucht auch Shoring Center und entsprechende Lieferkapazitäten in Europa. Mit dieser Übernahme erweitern wir unser Shoring-Angebot in der Europäischen Union", erklärt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG.

"Wir begrüßen Business Services & Technologies als neues Mitglied in der wachsenden Unternehmensfamilie von NTT DATA. Die Übernahme wird die Skalierbarkeit und Flexibilität unseres globalen Shoring-Ansatzes in den Bereichen Consulting und Managed Services weiter verbessern und unterstreicht unseren Anspruch 'Globale Kapazitäten - lokale Präsenz'. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren diesen Übernahmeprozess ermöglicht hat", sagt Lars Janitz, Executive Vice President und Head of Global Managed Services der NTT DATA Business Solutions AG.

"NTT DATA Business Solutions war schon immer ein verlässlicher und starker Partner für Business Services & Technologies. Die Übernahme sichert die Zukunft unseres Unternehmens und ebnet den Weg für weiteres Wachstum - sowohl in Bulgarien als auch in anderen europäischen Ländern und internationalen Märkten. Die Geschäftsführung und unsere 150 Mitarbeiter profitieren bereits von dem Zugang zu einem breiteren Netzwerk und vielen neuen Möglichkeiten für ihre berufliche Weiterentwicklung. Das passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie, mit der wir die internationale Stärke von NTT DATA Business Solutions mit unserer lokalen Präsenz kombinieren", so Dragomir Marinov, CEO von Business Services & Technologies.

Über Business Services & Technologies

Business Services & Technologies OOD (https://business-services-technologies.com/about-us/company/) mit Hauptsitz in Sofia/Bulgarien wurde 2012 gegründet und ist IT-Dienstleister, Lösungsanbieter, SAP GOLD Partner und Partner Center of Expertise. Das Unternehmen bietet komplexe Lösungen an, einschließlich Unternehmensberatung, IT-Infrastrukturentwicklung sowie Implementierung und Support von SAP-Lösungen. Um die Geschäftsanforderungen der Kunden zu erfüllen und sie bei ihrer digitalen Transformation als zuverlässiger Partner zu begleiten, hat Business Services & Technologies wichtige Kompetenzen in einigen der innovativsten SAP-Lösungen für das Geschäftsprozessmanagement aufgebaut, darunter SAP S/4HANA, SAP BI, SAP C/4HANA (C4C, C4S), SAP ARIBA/ARIBA SNAP, SAP HYBRIS (B2B, B2C, B2B2C, Marketing) und SAP SuccessFactors.

Mit einem Team von mehr als 150 Beratern in Bulgarien und einem großen internationalen Beraternetzwerk realisiert Business Services & Technologies erfolgreich Projekte in Bulgarien, den USA, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Afrika. Darüber hinaus hat Business Services & Technologies den Anspruch, sich als eines der innovativsten Unternehmen in Bulgarien und auf dem internationalen Markt zu etablieren, wofür das Portfolio stetig um Lösungen für SAP S/4HANA Cloud, SAP Cloud Platform und das Internet of Things (IoT) erweitert wird.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 31 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. (https://www.nttdata.com/global/en/)

