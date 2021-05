OTS: ÖKOWORLD AG / ÖKOWORLD-Rekorddividende? Dividendenvorschlag für ...

ÖKOWORLD-Rekorddividende? Dividendenvorschlag für Vorzugsaktien liegt bei 1,11 EUR / Den Vorzugsaktionär:innen winkt eine rund 80% höhere Ausschüttung als im Vorjahr (FOTO) Hilden/Düsseldorf (ots) - Die ÖKOWORLD AG ist sehr zufrieden mit dem Jahresergebnis 2020. Bei allen wesentlichen Kennziffern hat das Unternehmen zugelegt. Im Juli des Jahres 2020 freute sich die ÖKOWORLD AG, als auf der Messlatte der Tochtergesellschaft ÖkoWorld Lux S.A. die 2-Mrd.-EUR-Grenze verwaltetes Fondsvolumen erstmals überschritten wurde. Im Oktober pendelte das verwaltete Vermögen mit steigender Tendenz zwischen 2,2 Mrd. und 2,3 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 betrug das Gesamtvolumen aller von der ÖKOWORLD AG/ ÖkoWorld Lux S.A. konzipierten Investmentfonds über 2,5 Mrd. EUR. Dies entsprach einer Steigerung des Volumens im Berichtsjahr 2020 um 877,15 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Anteile in allen ÖKOWORLD-Fonds waren im Jahr 2020 um 3.816.034 Stücke gestiegen. Das sind 34,12% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Auch im hauseigenen Privatkundenvertrieb der ÖKOWORLD AG unter der Verantwortung von Vorstand Torsten Müller gibt es starke Zahlen. Per 31. Dezember 2020 wurden das Umsatzvolumen sowie die Stückzahl der Neuverträge im Lebensversicherungsbereich und der betrieblichen Altersversorgung gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Passend dazu stehen 1,11 EUR Rekorddividende für die Vorzugsaktien zur Debatte (Vorjahr: 0,62 EUR), 1,10 EUR für die Stammaktionäre (Vorjahr: 0,61 EUR). Dies wäre die höchste Ausschüttung seit Börsengang.

Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, führt aus: "Im Rahmen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 freuen wir uns über einen Bilanzgewinn in Höhe von 35,9 Mio. EUR. Dies stellt eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von 16,1 Mio. EUR dar. Ich bin zuversichtlich, dass eine neue Rekorddividende mit 1,11 EUR für die Vorzüge und 1,10 EUR für die Stämme für das Jahr 2020 auf der wegen Corona erneut virtuellen Hauptversammlung verabschiedet werden wird. Der testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird voraussichtlich am Freitag, den 21. Mai 2021, veröffentlicht werden."

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft ÖkoWorld Lux S.A. ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kund:innen bundesweit betreut.

