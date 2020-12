OTS: ÖKOWORLD LUX S.A. / ÖKOWORLD zum 1. Dezember 2020: 50% Steigerung des ...

ÖKOWORLD zum 1. Dezember 2020: 50% Steigerung des Fondsvolumens in einem Jahr / Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet Stand 1. Dezember 2020 über 2,3 Mrd. Euro (FOTO) Luxemburg/Wasserbillig (ots) - Die ÖKOWORLD verzeichnet einen starken Anstieg des über die Fondspalette verwalteten Vermögens. Im Zeitraum eines Jahres zeigte sich folgende Entwicklung:

Zum Stichtag 1. Dezember des Jahres 2019 verwaltete die ÖKOWORLD über 1,5 Mrd. Euro Assets under Management.

Zum Stichtag 1. Dezember des Jahres 2020 zeigte die ÖKOWORLD über 2,3 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen.

Aktuell, Anfang Dezember 2020, pendelt das verwaltete Fondsvolumen mit steigender Tendenz zwischen 2,3 Mrd. und 2,4 Mrd. Euro. Das sind knapp 800 Mio. Euro Steigerung im Vergeich zum Vorjahr. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.

Alfred Platow, Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A., zeigt sich selbstbewusst: "Wir gehen auch im vierten Quartal davon aus, dass wir weiter über unsere Vertriebskanäle der ÖKOWORLD AG erfolgreich Kundinnen und Kunden sowie Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner erreichen und mit unseren Produkten begeistern. Unser Bewusstsein bestimmt die Zukunft. Um so mehr in schwierigen Zeiten. Die politische Botschaft der ÖKOWORLD ist unter anderem der Ruf danach, die Klimaerwärmung zu stoppen. Mit unseren Investmentfonds sind wir angetreten, um unser Statement abzugeben und engagiert Flagge für das Klima und für das Menschsein zu zeigen. Nicht nur die Corona-Krise stellt uns vor Herausforderungen, sondern auch die lange existente Klimakrise. Unser Statement über unseren Klimaschutzfonds ÖKOWORLD KLIMA lautet über 37% Performance nach Kosten seit Jahresbeginn, in der Dreijahresbetrachtung über 71% bei einem aktuellen Fondsvermögen von über 383 Mio. Euro."

Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten ÖKOWORLD AG ( WKN 540868 , vormals versiko AG). Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.

Pressekontakt:

Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: (+49)2103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112625/4785919

OTS: ÖKOWORLD LUX S.A.