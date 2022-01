OTS: Openbank / Rekordjahr für Openbank: Mehr als 325.000 neue Kunden und das ...

Rekordjahr für Openbank: Mehr als 325.000 neue Kunden und das beste Jahr aller Zeiten im Hypotheken- und Anlagegeschäft Madrid/Hamburg (ots) - Openbank, die zu 100% digitale Bank der Santander-Gruppe, hat 2021 mit Blick auf das Geschäftswachstum als das beste Jahr in ihrer Geschichte abgeschlossen. In den letzten zwölf Monaten konnte die Bank in allen ihren Märkten mehr als 325.000 Kunden dazugewinnen. In Deutschland, Portugal und den Niederlanden, den drei Märkten außerhalb des Heimatmarktes Spanien, betrug das Wachstum 80%, womit der Kundenstamm länderübergreifend auf über 1,7 Millionen angewachsen ist.

Die Zahl der neu abgeschlossenen Hypotheken hat Openbank 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Das Hypotheken-Neugeschäft war durch ein starkes Wachstum bei festverzinslichen Darlehen gekennzeichnet, die nun fast drei Viertel des Gesamtportfolios ausmachen.

Im Anlagegeschäft erzielte die digitale Vermögensverwaltung Openbank Wealth ihr bisher bestes Jahr und verdoppelte das durch den Robo-Advisor verwaltete Vermögen. Die fünf unterschiedlichen Anlagestrategien des Robo-Advisors beendeten das Jahr mit Renditen zwischen mehr als 20% bei der dynamischsten und 0,85% bei der defensivsten Risikovariante.

Die Nettomittelzuflüsse bei den Investmentfonds lagen um mehr als 200% höher als im Gesamtjahr 2020, die Brokerage-Transaktionen wiesen wie im vergangenen Jahr zweistellige Wachstumsraten auf.

2021 setzte sich der Trend zur Nutzung digitaler Zahlungsmittel fort, der aufgrund der Pandemie an Fahrt aufgenommen hatte. Die Kreditkarten-Zahlungen der Openbank-Kunden haben um mehr als 50% zugenommen. Auch der Anteil der mobilen Transaktionen ist mit einem Plus von 120% gegenüber 2020 weiter gestiegen. Derzeit wird ein Viertel der Einkäufe von Openbank-Kunden ausschließlich über mobile Geräte getätigt.

Für den Kundenkontakt mit dem Unternehmen bietet Openbank eine Multi-Device-Omnichannel-Plattform. Hierbei bevorzugen nach wie vor 70% der Kunden die mobile App als Kommunikationsmittel. 20% der Nutzer verwenden das Web und die App für ihre Interaktion mit der Bank.

